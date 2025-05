Ruth Sahanaya Siapkan Konser Akhir Tahun

TEMPO.CO, Jakarta – Karawang - Menjelang tahun baru 2017, penyanyi Ruth Sahanaya menggelar konser tunggal. Ruth pun menceritakan persiapan konser bertajuk “Masquerade Party with Ruth Sahanaya” ini.



"Untuk konser ini, saya menyiapkan band yang biasa mengiringi saya. Saya juga sudah menyiapkan judul lagu sekitar 20 lagu," katanya saat konferensi pers di Resinda Hotel, Karawang, Rabu, 21 Desember 2016.



Soal lagu, pelantun Bawa Daku Pergi ini tak hanya akan membawakan lagu-lagu dari 17 albumnya. "Saya juga menyiapkan beberapa lagu Barat dan setelah jam 12 malam saya akan membawakan lagu yang kekinian untuk party," ujarnya.



Baca juga: Sepuluh Tahun Bernyanyi, BCL Akan Gelar Konser Tunggal



Tak hanya band dan lagu, ibu dua anak ini juga telah menyiapkan busana khusus yang sesuai dengan konsep konsernya tersebut. "Nanti pakai topeng, jadi kalau baju nanti menyesuaikan mana yang cocok. Kalau bisa ganti, nanti ada dua busana dari Ivan Gunawan," tuturnya.



Konser “Masquerade Party with Ruth Sahanaya” akan digelar di ballroom Resinda Hotel, Karawang, dengan band pembuka Mr X. Adapun harga tiket konser dari Rp 1 juta (Silver), Rp 1,2 juta (Gold), Rp 1,5 juta (Platinum), hingga Rp 2 juta (Platinum Plus). Resinda Hotel juga menawarkan paket menginap plus konser dengan harga dari Rp 1,5 juta (Deluxe Single), Rp 3 juta (Signature Deluxe, dua orang), Rp 3,35 juta (Grand Deluxe, dua orang), Rp 4 juta (Premier Suite, dua orang), dan Rp 4,75 juta (Executive Suite, dua orang).



"Semoga nanti di hari H bisa berjalan dengan lancar, banyak tamu yang hadir, dan penampilan saya pun bisa menyenangkan sehingga semua bisa senang, turut menyongsong tahun baru dengan happy," katanya.



DINI TEJA