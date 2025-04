Ryan Coogler akan Menggarap Ulang Serial The X-Files

SERIAL The X-Files akan digarap ulang (reboot) oleh Ryan Coogler, sutradara film Black Panther (2018). “Saat ini saya tengah menangani proyek X-Files. Proyek tersebut akan segera dimulai. Saya telah lama menantikan kesempatan ini dan sangat antusias untuk kembali mengerjakannya,” kata Coogler mengonfirmasi kabar itu pada wawancara siniar The Last Podcast on The Left yang dikutip dari NME, Senin, 21 April 2025.

Tentang The X-Files

The X-Files awalnya serial televisi dari Amerika Serikat yang garapan Chris Carter dan pertama mengudara di Fox TV pada 1993 berlangsung hingga 2002. Dua film diproduksi pada 1998 dan 2008, kemudian disusul oleh dua musim tambahan pada 2016 dan 2018.

Serial fiksi ilmiah-kriminal ini mengisahkan investigasi dua agen FBI, Mulder (David Duchovny) yang percaya pada fenomena supranatural. Adapun Scully (Gillian Anderson) sainstis yang skeptis ditugaskan untuk membantah keyakinan Mulder.

Keduanya berupaya menyelamatkan dunia dari ancaman invasi alien melalui penyelidikan berbagai teori konspirasi seputar fenomena supranatural. Mereka menyelidiki kasus-kasus misterius yang dikenal sebagai X-Files atau peristiwa yang tak bisa dijelaskan hukum ilmiah biasa.

The X-Files versi Reboot

Dikutip dari Parade, meskipun Disney dan Ryan Coogler belum membuat pengumuman resmi, kreator X-Files Chris Carter mengungkapkan pada Maret 2023 bahwa Ryan Coogler tengah menggarap reboot dari serial fiksi ilmiah tersebut. Pada Februari 2024, Carter kembali mengonfirmasi bahwa reboot tersebut masih ada, tetapi ia hanya akan terlibat sebagai pemandu saja.

Adapun film terbaru karya sutradara Coogler, Sinners (2025) telah mendapat pengakuan atas inovasi kombinasi genre dan tema sosialnya. Setelah kesuksesan menyutradarai film Black Panther, Coogler juga telah menyutradarai sejumlah episode serial Marvel What If...? dan akan menyutradarai serial Ironheart. Mengenai ketidakhadiran Mulder dan Scully, Coogler telah melepaskan ketergantungan terhada kehadiran pasangan legendaris tersebut secara penuh dalam waralaba The X-Files menurut laporan NME.

Coogler telah berdiskusi dengan Gillian Anderson (Scully), dan berharap besar akan kembalinya Anderson, meskipun peran yang akan dimainkan masih belum dapat dipastikan.

