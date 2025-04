Saat Remaja, Bebe Rexha Meraih Penghargaan Penulis Lagu Terbaik

TEMPO.CO, Jakarta - Bebe Rexha yang lahir dengan nama Bleta Rexha di Brooklyn, New York, 30 Agustus 1989, mengasah keahlian menulis lagu sejak remaja. bahkan dia pernah meraih penghargaan Penulis Lagu Remaja Terbaik.

Bakat musik Bebe Rexha telah mengalir sejak kecil. Selama bersekolah, dia belajar memainkan terompet dan gitar. Dia juga mengikuti paduan suara.

Bakat musiknya terus terasah ketika Bebe Rexha mengirimkan lagu untuk acara tahunan Grammy Day di National Academy of Recording Arts & Sciences. Dan dia berhasil meraih penghargaan penulis lagu remaja terbaik.

Penghargaan ini membuat Bebe Rexha menandatangani kontrak dengan pencari bakat Samantha Cox. Sang pencari bakat kemudian mendorong Bebe Rexha mengikuti kelas menulis lagu di New York.

Setelah itu, Bebe Rexha terjun ke dunia musik. Dia sempat menjadi vokalis band Black Cards selama dua tahun sejak 2010. Band tersebut merupakan proyek sampingan pemain bass Fall Out Boy, yaitu Pete Wentz.

Kemudian Bebe Rexha aktif menulis lagu untuk beberapa penyanyi seperti Selena Gomez dan Rihanna. Karier solo Bebe Rexha sebagai penyanyi baru dimulai tahun 2014 dengan merilis single berjudul I Can't Stop Drinking About You. Perlahan karier Bebe Rexha menanjak.

Single-single Bebe Rexha berikutnya sukses menjadi hit setiap tahun. Contohnya adalah Me, Myself, and I bersama G-Eazy, In The Name Of Love bersama Martin Garrix hingga Back To You bersama Louis Tomlinson.

Bebe Rexha akan tampil dalam Malam Puncak HUT SCTV ke-27 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis, 24/8.

TABLOIDBINTANG.COM