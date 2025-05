TEMPO.CO, Bandung - Gitaris metal berjilbab, Meliani Siti Sumartini, dikenal sebagai siswi yang pintar dan taat beragama di sekolahnya. Menurut guru agama Meliani, Budi Aji, siswinya itu menjaga diri agar tidak berkontak fisik dengan lawan jenis.



Budi Aji mengatakan para guru laki-laki Meliani pun segan saat bersalaman dengan Meliani. “Bersalaman juga dia tidak bersentuhan. Dari jauh,” kata Budi kepada Tempo, Sabtu, 17 Januari 2015. (Baca juga: Gitaris Metal Berjilbab Rajin Puasa Senin-Kamis.)



Meliani terkenal berkat video di YouTube yang diunggah pada Maret 2014. Dalam video tersebut Meliani memainkan gitar dengan membawakan musik beraliran metal. Lagu-lagu yang dimainkan di antaranya Hourglass milik kelompok musik Lamb of God dan Say Goodnight milik Bullet for My Valentine. (Baca juga: Kisah Gitaris Metal Berjilbab Suka Musik Cadas.)



Menurut sejumlah guru, Meliani bisa mengaji dan menulis Arab sesuai dengan syarat masuk ke sekolah itu. Bahkan Meliani rajin puasa Senin-Kamis. (Baca juga: Gitaris Metal Berjilbab Jadi Terkenal di Sekolah.)



Meli, sapaan akrab Meliani, belajar memainkan gitar dari kakaknya saat kelas V sekolah dasar. Gadis kelahiran Bandung, 24 Oktober 1997, tersebut ingin seperti kakaknya yang bisa bermain gitar. (Baca juga: Gadis Metal Berjilbab Pilih Genre Death Metal.)



Selama proses belajar itu, musik-musik cadas yang kerap didengarkan kedua kakaknya, Andriansyah dan Andi Priana, ikut mempengaruhi Meli. Dia semakin suka mendengarkan band cadas lantaran dua teman perempuan sekelasnya juga menyukai lagu-lagu metal masa kini. (Baca juga: Cita-cita Gitaris Metal Berjilbab Asal Bandung)



ANWAR SISWADI

