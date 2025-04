Sam Smith Rilis Single Terbaru di Spotify

TEMPO.CO, Jakarta -Penyanyi Sam Smith merilis single terbarunya berjudul Too Good at Goodbyes. Lagu tersebut kini dapat dinikmati melalui aplikasi layanan musik digital, Spotify.

“Seiring dengan single tersebut, Sam membuat sebuah video dari single tersebut eksklusif untuk fans Spotify,” seperti dilansir dalam rilisnya, Senin, 11 September 2017.

Pertunjukan perdana video musik itu tersedia di sekitar 40 playlist lagu Spotify, di antaranya Today’s Top Hits dan This Is: Sam Smith. Lagu milik penyanyi asal Inggris itu pun berhasil menduduki peringkat ke-9 dari 50 lagu Today’s Top Hits.

Namun, Too Good at Goodbyes belum dapat mengalahkan What Lovers Do yang dinyanyikan Maroon 5 dan Look What You Made Me Do milik Taylor Swift.

Kabarnya, video ‘Too Good at Goodbyes’ tersedia dalam format vertikal. Hal itu sama seperti Selena Gomez dan Avicii yang pernah merilis video vertikal di spotify.

Melalui akun Instagramnya beberapa waktu lalu, Sam Smith telah mengumumkan nama album terbarunya lewat sebuah foto.

Dalam fotonya, pria bernama lengkap Samuel Frederick Smith ini sedang duduk menggenakan training sambil memegang sebuah album berwarna hitam dan putih, dengan judul 'Too Good At Goodbyes'. Wajah semringah memamerkan album tersebut. “So excited for you to hear the new single,” ujarnya.

LANI DIANA