Sam Tsui: Jakarta Tak Sabar Sambut Bon Jovi!

TEMPO.CO, Jakarta - Sam Tsui, penyanyi yang terkenal lewat YouTube, membuka konser Bon Jovi Live! In Jakarta di Gelora Bung Karno, Jumat, 11 September 2015. "Oh my God, how are you doing Jakarta?" sapa Sam Tsui pada puluhan ribu penonton yang memenuhi stadion.



Penyanyi yang tenar sejak ia menyanyikan lagu-lagu terkenal dari penyanyi populer seperti Britney Spears, Adele, Taylor Swift, dan Justin Timberlake itu mengaku bangga dapat menjadi pembuka band rock asal New Jersey yang eksis sejak 80-an tersebut.



"Siapa yang tak sabar menunggu Bon Jovi?" ujar penyanyi yang mengenakan jaket hitam itu. Jawaban para penonton pun terdengar menggemuruh.



"Jakarta, kalian sangat luar biasa, apa kalian siap menyambut Bon Jovi?" ujar pria 26 tahun yang tampil penuh semangat di panggung berlatar belakang "Sam Tsui Centerstage".



Lulusan Yale University yang memulai debut di YouTube pada 2011 itu membawakan tujuh lagu dalam pembukaan konser Bon Jovi di Jakarta yang berlangsung sekitar setengah jam. "I love you, Jakarta!" tutup Tsui.



Ribuan penonton kemudian meneriakkan nama Bon Jovi, tanda tak sabar menantikan pertunjukan Jon Bon Jovi, Tico Torres, dan David Bryan yang datang untuk mempromosikan album barunya, Burning Bridges.



Penampilan Bon Jovi di Jakarta malam ini akan menjadi pembuka rangkaian konser mereka yang dilanjutkan di negara-negara Asia lain, seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan.



Ini merupakan konser kedua Bon Jovi di Indonesia setelah tampil di Jakarta dua dekade silam.



Penggemar Bon Jovi yang mendatangi konser Jakarta malam ini pun terdiri dari rentang usia yang beragam. Tak jarang terlihat orang tua yang membawa serta keluarga mereka, mulai dari balita hingga usia remaja.



