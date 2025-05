Sampek Engtay ala Teater Koma di Panggung Sinar Mas Land

TEMPO.CO, Jakarta - Sinar Mas Land (SML) akan menggelar All Eyes to Indonesia Convention Exhibition (ICE) selama sebulan. All Eyes to ICE merupakan serangkaian acara yang terdiri atas kompetisi, parade, pameran, dan konser.



Acara ini dimulai 31 Juli hingga 30 Agustus 2015, sekaligus sebagai grand opening ICE BSD City, Kota Tangerang Selatan, Banten. "ICE sebagai gedung pameran dan konvensi terbesar di Asia Tenggara dengan total area seluas 22 hektare," kata CEO Strategic Development and Services SML Ishak Chandra.



Menurut Ishak, sebelum grand opening, sudah banyak acara yang digelar di ICE. Di antaranya konser Michael Buble dan Katy Perry. "Mereka datang sendiri tanpa diundang, karena kami yang terbesar," ucap Ishak di Tangerang Selatan, Selasa, 28 Juli 2015.



Adapun beberapa kompetisi dan parade tersebut ialah lomba lari All Eyes to ICE Run 5K & 10K pada 2 Agustus 2015 dan Jember Fashion Carnival. Ada pula sejumlah pameran yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga negara, seperti Kementerian Perindustrian dan Badan Ekonomi Kreatif.



Selain itu, akan digelar pertunjukan Teater Koma berlakon Sampek Engtay pada 1-2 Agustus 2015. Belum lagi konser musik pada 8 Agustus 2015.



BISNIS.COM