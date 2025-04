TEMPO.CO, Bandung-Para penggemar musik band Rolling Stones menghelat acara Sampurastun akhir pekan ini di Bandung. Parade band lokal yang sebagian hasil audisi panitia menyiapkan sekitar 4-7 lagu per grup. Semuanya tembang dari Rolling Stones yang populer.



Sampurastun jilid II tersebut akan dihelat Ahad, 30 April 2017, di area Gudang Persediaan PT Kereta Api Indonesia di Jalan Sukabumi nomor 23, Bandung. Penggagas acara, Budi Setiawan alias Budi Dalton mengatakan, acara itu untuk menghimpun sesama penggemar musik Rolling Stones.



Sebelumnya pada era 1970 hingga 2000-an, penggemar suka berkumpul terkait program sejumlah radio di Bandung yang menyiarkan khusus lagu-lagu Rolling Stones. Kebiasaan itu berangsur hilang ketika program siaran tersebut dihentikan. “Sampurastun hadir demi mengisi kehilangan tersebut, “ kata Budi Dalton.



Acara akan dimulai pukul 14.00 hingga 23.00 WIB. Band yang tampil antara lain, Bandung All Star, The Eksentrics, MangLayang Brother, De Nors, Boomber, dan Barak 10. Selain parade musik, kata Andi panitia acara, ada pameran atribut dan memorabilia band Rolling Stones.



Sejak Maret lalu, panitia melakukan audisi dan seleksi band penampil dan melakukan konser keliling ke beberapa tempat di Bandung Raya. Sampurastun perdana dirintis pada 2014.



