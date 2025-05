Sapa Fan-nya di Konser Jakarta, Jon Bon Jovi: Halo Apa Kabar

TEMPO.CO, Jakarta - Ketika Tico Torres mengentakkan drumnya, panggung serentak dihujani lampu warna-warni. Bon Jovi mengawali konser di Gelora Bung Karno dengan menyanyikan tiga lagu sekaligus tanpa jeda, yaitu That's What the Water Made Me, disambung dengan Who Says You Can't Go Home, dan Lost Highway.



Jon Bon Jovi, vokalis Bon Jovi, bernyanyi dengan balutan rompi lengan buntung dan jins serba hitam. Otot lengannya masih kekar ketika mencabik gitar kopong hitam. "Halo, apa kabar?" ujar Jon dalam bahasa Indonesia yang aksennya kaku. Kemudian dia menyanyikan lagu Raise Your hands.



Sejak pukul 17.00, para penonton yang telah memegang tiket mulai memasuki Stadion Gelora Bung Karno. Setelah dua jam menunggu, konser Bon Jovi mulai dibuka dengan penampilan Sam Tsui, penyanyi asal Amerika Serikat yang tenar lewat YouTube. Disusul penyanyi Judika yang menggemakan lagu Indonesia Raya sebelum Bon Jovi menyapa 40 ribu penonton yang telah memadati Gelora Bung Karno.



LUHUR TRI PAMBUDI