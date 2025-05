TEMPO.CO, Jakarta - Menyambut 40 tahun kariernya di dunia tarik suara, penyanyi sekaligus penulis lagu, Peabo Bryson, siap melangsungkan konser di Jakarta. Dalam konser yang akan dilaksanakan di The Hall Senayan City pada Sabtu, 6 Agustus 2016, ini ia akan berduet bersama salah satu penyanyi Indonesia, Raisa.



Mendengar dia akan berduet bersama pelantun Could It Be Love ini, Bryson senang dan mengaku ingin segera berduet dengan Raisa. “Saya banyak dengar tentang Raisa. Dia penyanyi berbakat dan saya menikmati suaranya. Saya sempat melihat penampilannya di Internet, dan saya tidak sabar untuk berduet dengannya”.



Di sisi lain, Raisa pun mengungkapkan rasa bahagianya karena bisa berduet bersama sang legenda. Dengan sang idola, Raisa akan berduet menyanyikan berbagai lagu, mulai dari Beauty and The Beast, A Whole New World, dan kemungkinan beberapa lagu hit lain.



“Beauty And The Beast merupakan salah satu lagu favorit sepanjang masa buat saya, dan saya senang banget berkesempatan untuk duet dengan Peabo Bryson himself," ujar penyanyi berusia 26 tahun ini.



Raisa pun menilai pria yang pernah memenangi Grammy Award pada 1992 untuk lagu Beauty And The Beast ini merupakan penyanyi yang luar biasa. "A true legend! Mudah-mudahan saya punya karier yang panjang seperti dia," tutur Raisa.



Promotor konser Hendy Liem mengungkapkan kepuasannya karena bisa memasangkan dua penyanyi ini dalam satu panggung. "Saya nonton Raisa menyanyi Beauty And The Beast di YouTube, dan saya kira suaranya bagus banget. Lalu saya pikir bakalan luar biasa kalau dia bisa duet dengan Peabo," ujarnya.



Tiket konser Peabo Bryson sudah dijual sejak 24 Juni 2016. Tiket ini bisa dibeli di beberapa merchant, seperti Ibu Dibjo, Tiket.com, Tokone, Raja Karcis, dan Indotix.



Harga tiket berdasarkan kelas yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

Silver Rp 950 ribu

Gold Rp 1.750.000

Diamond Rp 2.300.000

VVIP Rp 3.450.000



DINI TEJA