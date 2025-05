Sebanyak 50 Dubes Negara Manca Hadiri CGM Singkawang

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 50 duta besar (dubes) negara tetangga dipastikan akan menghadiri Festival Cap Go Meh Singkawang pada 11 Februari mendatang.



"Ada sebanyak 50 duta besar yang akan hadir pada Festival Cap Go Meh Singkawang," kata Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Singkawang, Bosni, Senin (30 Januari 2017).



Berdasarkan informasi dari panitia Imlek dan Cap Go Meh Singkawang, ujarnya, akan ada sebanyak seratus lebih tatung yang bakal tampil pada Festival Cap Go Meh Singkawang kelak.



Pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan panitia, dalam kerangka persiapan Festival Cap Go Meh di Singkawang.



"Terutama memback up panitia dalam menghiasi kota Singkawang untuk membuat daya tarik wisatawan," ujarnya.



Mengenai rute pawai tatung, jelasnya, telah disepakati bahwa start pawai akan dimulai dari Jl Syafiudin (depan Sekretariat panitia Imlek dan Cap Go Meh).



Kemudian tatung berjalan menuju ke jalan Alianyang, jalan Firdaus (panggung kehormatan) tepatnya di Kantor Wali Kota Singkawang, menuju ke jalan Pangeran Diponegoro, ke jalan Sejahtera (melewati Vihara Tri Dharma Bumi Raya Singkawang), dan finis di Altar (di sekitar perempatan Patung Naga).



"Jadi panggung kehormatan akan dibangun di Kantor Wali Kota Singkawang," tuturnya.



Sedangkan untuk rute pawai lampion yang akan digelar pada Kamis (9/2) malam, masih dalam pembahasan pihaknya bersama panitia.



Dirinya belum bisa memastikan apakah Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) akan hadir pada Festival Cap Go Meh kelak.



"Sampai saat ini kami belum mendapat informasi dari Istana Negara, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kepastian dari Jakarta, jika Bapak Presiden RI bisa menghadiri Festival Cap Go Meh kelak," katanya.

ANTARA