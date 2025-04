Sebelum Menonton Filmnya, Simak 5 Fakta Unik tentang Wonder Woman

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkota, laso, pesawat tak kasat mata,dan kostum yang unik, membuat pahlawan super Wonder Woman terlihat lebih menarik dibanding pahlawan lainnya. Setidaknya, untuk beberapa orang yang memang menyukai sosok Wonder Woman sebagai superhero. Bukan masalah besar jika Anda tidak setuju dengan hal tersebut, mungkin fakta-fakta menarik tentang Wonder Woman di bawah ini dapat mengubah persepsi Anda.



Fakta 1

William Moulton Marston sebagai pencipta Wonder Woman merupakan sosok dibalik penemuan alat uji kebohongan. Laso yang digunakan oleh Wonder Woman sejak kemunculannya pertama kali merupakan asal muasal terciptanya alat penguji kebohongan. Siapapun yang terjerat laso tersebut, dipaksa untuk mengatakan fakta yang sebenarnya.



Fakta 2

1942 silam, komik Wonder Woman sempat dilarang beredar. Alasannya cukup unik, yakni kostum yang dikenakan oleh Wonder Woman sangat minim. 1942 silam, National Organization for Decent Literature – lembaga di Amerika Serikat yang memiliki wewenang untuk melarang bentuk literatur apapun yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma NODL, melarang beredarnya buku Sensation Comics feat Wonder Woman.



Penerbit kemudian melayangkan surat pada organisasi tersebut, menanyakan alasan komik tersebut dilarang beredar. “Satu-satunya alasan mengapa National Organization for Decent Literature adalah melanggar poin ke empat dimana kostum Wonder Woman sangat minim.” jelas pihak National Organization for Decent Literature yang bertugas menangangi masalah tersebut.





Fakta 3

Tanah kelahiran Wonder Woman merupakan sebuah pulau dimana laki-laki tidak diperbolehkan masuk. Dahulu pulau bernama Paradise Island atau sekarang dikenal dengan nama Themyscira merupakan tanah kelahiran sang pahlawan super. Ibu dari Puteri Diana (Wonder Woman), Hippolyta membawa Amazon pergi setelah Hercules mencuri korset miliknya. Aphrodite kemudian menyuruh Hippolyta pergi jauh agar aman dari gangguan laki-laki. Sejak saat itu, tidak ada satu laki-laki pun yang menginjakkan kakinya di Themyscira.



Fakta 4

2012 lalu, Wonder Woman sempat menjalin kasih dengan Superman. Awalnya, Wonder Woman diketahui memiliki hubungan spesial dengan seorang tentara bernama Steve Trevor sebelum tentara tersebut memporak-porandakan Paradise Island (Themyscira).



Fakta 5

2015, Wonder Woman menjadi pahlawan super pertama yang memimpin pernikahan sesama jenis. Saat Clark Kent (Superman) mengajukan pertanyaan yang selama ini membuatnya bingung, Wonder Woman menjawab, “Clark, di tanah kelahiranku semuanya perempuan. Bagi kami itu bukan pernikahan sesama jenis. Itu disebut pernikahan.”





