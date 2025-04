Sebuah Lagu Keith Urban Pernah Bikin Isterinya Menangis

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu Keith Urban berjudul The Fighter pernah membikin isterinya, Nicole Kidman, mewek. "Karena dia menulis hal-hal ini yang saya tidak tau berasal dari mana, dan ini seperti hadiah yang indah,” tutur Nicole Kidman mengenai lagu yang menceritakan tentang dirinya itu.

Keith Urban meraih penghargaan untuk Social Superstar dan Colaborative Video of The Year bersama Carrie Underwood dalam lagu The Fighter dalam acara CMT Musik Awards. Selain itu dia juga menerima penghargaan untuk kategori ‘Male Video of The Year.

Keith Urban mempersembahkan pengargaan itu untuk keluarganya. Penyanyi bergenre country ini mengatakan sang istri Nicole Kidman yang membantu dalam mencapai kesuksesannya. "Anda tidak tahu seberapa banyak yang saya lakukan… dia terlibat dalam setiap bagiannya, ” ujar Keith Urban di Nashville, Rabu Malam.

Ia menambahkan dalam pembuatan musik video ‘Blue Ain’t Your Color’, Nicole yang membantunya sampai video tersebut rampung. “Dia benci saya mengatakan ini, tapi saya ingin mengatakannya,” tutur pria berumur 50 tahun itu.

Bukan hanya kepada Nicole, penghargaan tersebut juga didedikasikan kepada dua buah hatinya Sunday Roses Kidman Urban dan Faith Margaret Kidman Urban. “Kepada gadis-gadis kecil kami di rumah, Sunny dan Fifi, suatu saat kami pasti akan mengajak kalian!” teriak Urban saat diatas panggung.



Tidak lupa, Keith Urban juga mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang selalu mendukung karirnya. “Saya suka membuat video, saya suka membuat rekaman, saya suka menulis lagu, saya suka tur. Saya suka apa yang bisa saya lakukan mungkin lebih dari sebelumnya, karena kita tidak pernah tau sampai kapan kita dapat melakukannya,” kata dia.

PEOPLE.COM | AMMY HETHARIA