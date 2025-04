Segera Digelar, Nickelodeon Awards 2017 Masih Bertema Slime

TEMPO.CO, Jakarta - Nickelodeon Indonesia Kids Choice Awards 2017 akan digelar pada 17 Mei 2017 mendatang. Ajang ini memberi kesempatan kepada anak-anak di Indonesia untuk kembali menentukan artis-artis Indonesia favorit pilihan mereka dari dunia film, televisi, olah raga, dan musik.



"Nickelodeon Indonesia Kids’ Choice Awards 2017 ini nantinya akan dimeriahkan dengan pertunjukan slime dan slime dimana-dimana," kata Eksekutif Produser Nickelodeon Indonesia Kids’ Choice Awards 2017, Indra Jaya, dalam siaran pers yang diterima Tempo.



'Welcome To The Slime Island' akan menjadi tema dari perayaan Nickelodeon Indonesia Kids’ Choice Awards tahun ini. Indra mengatakan Nickelodeon Indonesia Kids Choice Awards 2017 kembali datang memberikan kejutan baru tahun ini.



"Bersiaplah untuk bersenang-senang dalam pesta slime dengan konsep yang tentunya berbeda dari tahun sebelumnya," kata Indra.



Slime telah digunakan sebagai tema Nickelodeon Indonesia Kids’ Choice Awards, sejak 2011 lalu, yakni Slime Factory (2011), Planet Slime (2012), Slime Station (2013), Slime Banget (2014), Slime nya Tuh Disini (2015) dan Slime Time - Paling Basah (2016). Tema sebelumnya adalah Candyland (2008), Playground Adventure (2009), dan Toyland (2010).



AFRILIA SURYANIS