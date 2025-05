Sejarah Kelahiran Konser Metal Hammersonic

TEMPO.CO, Jakarta - Tak biasanya Hammersonic diadakan pada bulan Maret. Perhelatan musik metal internasional ini biasanya diadakan pada April.



"Soalnya menyesuaikan jadwal band headliner seperti Lamb of God," kata promotor sekaligus inisiator Magnitude Hammersonic 2015, Krisna Jotam Sadrach kepada Tempo, Sabtu 7 Februari 2015.



Hammersonic 2015 akan digelar hari ini, 8 Maret 2015. Bertempat di lapangan D Senayan, acara akan dimulai pukul 11.00 WIB dengan penampilan band beraliran gothic metal asal Indramayu, Moses Bandwidth. Lamb of God sebagai band puncak dijadwalkan tampil pukul 23.30 WIB.



Hammersonic pertama dimulai pada 2012 di tempat yang sama yaitu Lapangan D Senayan, Jakarta. Saat itu, nama besar Deadsquad, Koil dan Suckerhead masuk dalam formasi pengisi acara dari Indonesia. Band luar yang menjadi pengisi adalah Dirty Rotten Imbiciles, Nile, dan Suffocation. Jumlah penonton pada helatan pertama yang dilangsungkan pada 28 April 2012 mencapai 15.000 orang.



Tak kapok, Hammersonic kembali diadakan pada 2013 dengan mengusung nama-nama besar Canibal Corpse, Power Metal, Epica, Seringai, Burgerkill, Obituary, As I Lay Dying, dan Cradle of Filth. Berbeda dari tahun sebelumnya, Hammersonic 2013 diadakan di Ecopark Ancol, Jakarta. Saat itu, perhelatan dirancang berlangsung selama dua hari, 27-28 April dengan membawa 28 band cadas.



Tahun kemarin, Hammersonic kembali digelar di Lapangan D Senayan. Kembali ke konsep 2012, perhelatan hanya berlangsung sehari dan menampilkan Koil, Morbid Angel, Hatebreed, Kreator, Morbid Angel dan Bullet for My Valentine. Acara yang digelar pada 27 April 2014 ini sukses mendatangkan 20.000 manusia berpakaian hitam-hitam.



Hammersonic berbeda dengan konser musik metal seperti Rock in Solo dan Bandung Berisik. "Sejak awal kami rancang ini sebagai pertunjukan metal berskala internasional," kata Krisna. Selain berlimpah band mancanegara, penonton Hammersonic juga berasal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

DINI PRAMITA