Sekuel Terakhir, Pemain Get Married 5 Mengaku Sedih

TEMPO.CO, Jakarta - Sekuel Get Married berhasil menahbiskan diri sebagai film sekuel paling panjang di Indonesia. Hal ini membuat para pemain yang terlibat dalam produksi film yang diproduksi oleh Starvision ini merasa bangga. Namun, di sisi lain, karena Get Married 5 disebut-sebut sebagai sekuel terakhir, para pemainnya bersedih.



"Aku merasa bangga, karena kita tahu sendiri tadi dari pak Parwez bahwa film Get Married ini merupakan salah satu film sekuel terpanjang yang sukses di Indonesia," ungkap Nirina ditemui di Epicentrum, 28 Juli 2015. "Tapi aku juga sedih karena biasanya setiap selesai syuting, biasanya kita bilang 'sampai ketemu dua tahun lagi,' kali ini enggak," katanya bersedih.



Hal sama pun diungkapkan oleh aktris Ira Wibowo yang terlibat sejak Get Married pertama. Aktris bernama lengkap R. A. Ira Wibowo Wirjodiprojo ini mengatakan bahwa ia merasa sedih sekaligus bangga.



"Kita, tuh, udah kayak keluarga banget karena kita pasti ketemu setiap dua tahun, setiap syuting," ungkapnya. Ia bersedih karena membayangkan dua tahun kedepan tidak akan bertemu dengan orang-orang yang selama 10 tahun bekerja sama dengannya.



Namun, kakak dari aktor Ari Wibowo ini berharap bahwa sekuel terakhir Get Married 5 ini bisa memperkaya dunia perfilman Indonesia. Tak hanya itu, ia juga berharap bahwa film ini nantinya tak hanya menghibur tapi juga memberikan inspirasi bagi penonton.



Sementara itu, meskipun ikut bersedih, Nino Fernandez mengaku bahwa sekuel Get Married memang sudah saatnya untuk berakhir. "Kalau sudah lima, kayaknya memang udah cukup, deh," tutur aktor yang memulai debut aktingnya dalam film Terowongan Casablanca ini.



"Memang akan lebih gampang kita bikin satu film baru dibandingkan bikin 5 film dengan benang merah yang sama, itu akan susah," lanjutnya. Meskipun demikian, Nino bangga karena bisa terlibat dalam film yang akan tayang pada 30 Juli mendatang ini.



DINI TEJA