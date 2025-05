Selain Paul Walker, Siapa Pemain Film yang Meninggal Sebelum Film Dirilis

TEMPO.CO, Jakarta - Jauh sebelum kesuksesan "Fast and Furious 7" yang memuncaki box office akhir pekan ini, di sana ada banyak memori yang tersimpan tentang seorang Paul Walker, aktor yang menjadi alasan dalam kesuksesan film itu.



Tidak dapat disangkal bahwa penggemar yang ingin memberi penghormatan kepada Walker telah turut membantu meningkatkan jumlah penonton film, yang secara mengesankan memberi keuntungan sebesar US$ 143,6 juta (sekitar Rp 1,8 triliun) dari 4.000 lebih bioskop di Amerika Serikat dan US$ 384 juta di seluruh dunia



Berikut ini adalah beberapa bintang film yang meninggal sebelum film yang dibintanginya dirilis.



Heather Ledger

Ledger adalah pemeran Joker yang jahat dalam film "The Dark Knight", film kedua dari trilogi Batman karya sutradara Christopher Nolan. Atas perannya itu, bintang Australia tersebut memenangi penghargaan dari Academy Award untuk Aktor Pendukung Terbaik. Film tersebut meraih 1 miliar dolar AS pada tahun 2008. Ledger meninggal saat sedang melakukan suting film fantasi Terry Gilliam "The Imaginarium of Doctor Parnassus". Film tersebut meraih 60 juta dolar AS di tahun 2009.



Philip Seymour Hoffman

Hoffman meninggalkan sejumlah warisan film yang berharga, termasuk dua film yang sangat berbeda dari film-film yang dirilis setelah kematiannya. Salah satunya adalah film "The Hunger Games: Mockingjay - Part 1," yang meraup 752 juta dolar AS di seluruh dunia. Selain itu ada film "A Most Wanted Man," film adaptasi dari film layar lebar triler mata-mata karya John Le Carre. Dia dan film tersebut mendapat kritik positif dan membuat fil itu meraih 31 juta dolar AS di seluruh dunia.



Robin Williams

Robin Williams adalah pemeran utama dari film keluaraga Fox "Night at the Museum", film terakhir selain, "Secret of Tomb." Selain itu terdapat film komedi "A Merry Friggin 'Christmas" dan "Absolutely Anything," film live-action yang dibintangi Simon Pegg dan Kate Beckinsale di mana Williams menjadi pengisi suara anjing yang bisa berbicara.



James Gandolfini

Gandolfini memiliki dua film yang dirilis setelah kematiannya. Film komedi romantis Nicole Holofcener "Enough Said," di mana mantan pemeran utama dalam film "Sopranos" di HBO ini menjadi lawan main Julia Louis Dreyfus. Film ini meraup 25 juta dolar AS dalam negeri pada tahun 2013. Tetapi film "Drop," sebuah drama kejahatan dirilis pada tahun yang sama, anjlok.



Oliver Reed

Reed meninggal saat sedang minum di pub dalam pertengahan syuting film Ridley Scott "Gladiator." Menggunakan pemeran pengganti dan sistem editing komputer, film ini berhasil diselesaikan dan mendapatkan 450 juta dolar AS di seluruh dunia pada tahun 2000 dan memenangkan lima piala Oscar, termasuk untuk Best Picture.



Brandon Lee

Brandon adalah anak dari legenda Bruce Lee, terbunuh saat sedang melakukan suting film "The Crow" dimana dalam adegan tembakan, Lee junior terkena tembakan di perut dari peluru sungguhan. Rumor mengatakan bahwa film fantasi horor yang di dalamnya terdapat rekaman sebenarnya dari kejadian tembakan telah membantunya menjadi hit dan meraup 50 juta dolar AS pada tahun 1994.



Natalie Wood

Wood adalah bintang "Splendor in the Grass" dan "West Side Story", meninggal saat suting film "Brainstorm" ketika dia jatuh ke laut dan tenggelam saat berada di kapal pesiar bersama rekan sesama bintang film Christopher Walken dan suaminya Robert Wagner. Direktur dan ahli efek khusus, Douglas Trumbull menulis ulang naskah dan menggunakan tubuh ganda untuk adegan Wood yang tersisa. Dirilis oleh MGM hampir dua tahun kemudian pada tahun 1983, film ini gagal.



Bela Lugosi

Lugosi terkenal karena memerankan Count Dracula, namun bintang horor Hungaria itu meninggal saat melakukan suting film "Plan 9 From Outer Space". Direktur Edward Wood menyelesaikan film dengan menggunakan jasa pemeran pengganti yang sedikitpun tidak tampak seperti Lugosi. Pembuatan film tersebut, dibaptis sebagai "film terburuk yang pernah ada" oleh para pakar, telah dicatat dalam tahun 1994 Johnny Depp komedi "Ed Wood." Film itu pernah dikronikan pada tahun 1994 dalam komedi Johnny Depp, "Ed Wood".





THEWRAP.COM | MECHOS DE LAROCHA