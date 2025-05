Selfie Ternyata Sudah Ada Berabad Lalu, Museum Membuktikan

TEMPO.CO, Jakarta - Selfie tampak kontemporer, namun museum di Belanda berniat menunjukkan bahwa itu sudah dimulai berabad-abad lalu.



Mauritshuis di The Hague akan menampilkan koleksi potret diri para pelukis seperti Rembrandt, Jan Steen, Carel Fabritius dan Gerrit Dou dari lukisan-lukisan Masa Keemasan Belanda abad ke-17 dalam pameran Oktober mendatang.



Potret diri populer di antara para pelukis Belanda periode itu. Rembrandt sendiri melukis dan menggambar puluhan karya sepanjang hidupnya. Dia sampai melacak penuaan pemuda jenius percaya diri menjadi pria bungkuk yang kecewa dan bangkrut.



Pameran bertajuk "Dutch Self Portraits - Selfies from the Golden Age" akan menampilkan 27 lukisan, sebagian besar pinjaman, yang menampilkan cara seniman menggambarkan diri mereka sendiri, sebagai borjuis kaya raya, pria berorientasi keluarga, pemburu atau pelukis profesional.



"Kalau sekarang siapa pun dapat melakukan swafoto menggunakan telepon pintar. Zaman dulu butuh kemampuan tinggi untuk membuat potret diri," tulis pengelola museum dalam keterangan resminya, Kamis 23 Juli 2015. "Namun ada satu hal tidak berubah: fakta bahwa sang kreator potret diri harus memilih seperti apa mereka ingin menampilkan dirinya."



Hal yang sama berlaku untuk semua potret diri. Dari pandangan posesif Boschaert saat mencengkeram palet dan kuas di lukisan "Self-Portrait" pada 1630-an hingga pose-pose di pub dalam foto-foto masa kini.



Pameran koleksi potret diri dibuka pada 8 Oktober di Mauritshuis, salah satu tempat yang memiliki koleksi penting di dunia dari lukisan-lukisan Masa Keemasan Belanda, termasuk "Girl with a Pearl Earring" karya Vermeer. Pameran itu akan berlangsung hingga 3 Januari 2016, demikian seperti dilansir kantor berita Reuters.



ANTARA