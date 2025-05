TEMPO.CO, Jakarta--Twilite Orchestra merayakan seperempat abad usia lewat konser bertajuk A Tribute to John Williams. Konduktor Twilite Orchestra Addie M.S mengatakan kalau usia 25 tahun yang ditempuh oleh Twilite sebagai orkes simfoni sebagai sesuatu yang istimewa.





"Saat memulai Twilite 25 tahun yang lalu, saya sempat tak yakin apakah Twilite mampu bertahan. Saya sempat berpikir kalau ini hanya akan bertahan sesaat. Tapi, 25 tahun kemudian, ternyata Twilite masih berdiri," ujar Addie di sela konser yang digelar di Aula Simfonia Jakarta, Kemayoran, Sabtu, 20 Februari 2016.





Konser malam ini, dibuka dengan lagu tema dari film Superman yang heroik dan penuh dengan pergerakan marcato. Ini merupakan istilah musik dalam bahasa Italia untuk lagu mars.

Tampilan itu kemudian disambung dengan Hymn to The Fallen dari film Saving Private Ryan, dan E.T Selections dari film blockbuster E.T. Violinis Michele Siswanto juga berhasil tampil prima di lagu tema film Schindler's List yang liris.

Irama rancak Raider's March dari film Indiana Jones and the Raiders of The Lost Ark serta Somewhere in My Memory (Home Alone) juga mengisi babak pertama konser ini. Tiga kelompok paduan suara, yaitu Twilite Chorus, PSM Mercubuana dan PS Gita Suara Jaya Unika Atma Jaya juga berhasil tampil apik dalam Hymn To The Fallen dan Somewhere in My Memory.

Babak pertama konser ini, ditutup dengan lagu tema film fiksi ilmiah Jurrasic Park yang akrab di telinga. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama termasuk salah satu undangan yang menghadiri konser malam ini.

Subkhan J. Hakim