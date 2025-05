TEMPO.CO, Tangerang - Penyelenggaraan Festival Film Indonesia (FFI) 2015 Senin, 23 November 2015 resmi ditutup. Puncak acara insan perfilman yang digelar di ICE-BSD Tangerang, Banten, ini dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Gubernur Banten Rano Karno.



Adapun FFI 2015 mengangkat tema 'Tribute to Teguh Karya'. Dalam sejarah, ini pertama kalinya FFI mengangkat tokoh perfilman dalam temanya sebagai bentuk apresiasi.



"Tribute ini merupakan penghargaan kepada tokoh ataupun karya yang memberikan kontribusi terhadap dunia perfilman di Indonesia," kata Ketua Panitia FFI 2015, Olga Lydia.



Untuk pertama kalinya juga, FFI ke-60 ini menerapkan sistem Lifetime Membership. Dengan sistem tersebut, para nominator FFI tahun sebelumnya mendapat hak istimewa menjadi juri.



"Dengan sistem penjurian ini, kami berharap FFI dapat menjadi tolok ukur untuk film Indonesia agar semakin baik ke depannya," tutur Olga Lydia.



Dengan melibatkan 127 juri, terpilihlah peraih Piala Citra FFI 2015 dengan daftar sebagai berikut:



A. Film Pendek Terbaik: The Fox Exploits The Tigers Might (Babibuta Film-Tangerang)



B. Film Animasi Terbaik: GWK (Alam Sutera-Tangerang)



C. Film Dokumenter Panjang Terbaik: Mendadak Caleg (M-Docs-Jakarta)



D. Film Dokumenter Pendek Terbaik: Tino Sidin Sang Guru Gambar (Fakultas Film & Televisi Institut Kesenian Jakarta)



E. Film Televisi Terbaik: Hati-hati dengan Hati (SCTV).



F. Perancang Busana Terbaik: Retno Yanti Damayanti (Guru Bangsa: Tjokroaminoto)



G. Penulis Skenario Asli Terbaik: Eddie Cahyono (Siti)



H. Penulis Skenario Adaptasi Terbaik: Jenny Jusuf (Filosofi Kopi)



I. Penata Musik Terbaik: Krisna Purna (Siti)



J. Penata Suara Terbaik: Khikmawan Santosa (A Copy of My Mind)



K. Pengarah Artistik Terbaik: Allan Sebastian (Guru Bangsa: Tjokroaminoto)



L. Penyunting Gambar Terbaik: Ahsan Andrian (Filosofi Kopi)



M. Penata Efek Visual Terbaik: Fixit Works (Supernova)



N. Pengarah Sinematografi Terbaik: Ipung Rachmat Syaiful (Guru Bangsa: Tjokroaminoto)



O. Pemeran Anak Terbaik: Aria Kusumah (Pendekar Tongkat Emas)



P. Pemeran Pendukung Wanita Terbaik: Christine Hakim (Pendekar Tongkat Emas)



Q. Pemeran Pendukung Pria Terbaik: Mathias Muchus (Toba Dreams)



R. Pemeran Utama Wanita Terbaik: Tara Basro (A Copy of My Mind)



S. Pemeran Utama Pria Terbaik: Deddy Soetomo (Mencari Hilal)



T. Sutradara Terbaik: Joko Anwar (A Copy of My Mind)



U. Film Terbaik: Siti



V. Lifetime Achievement Award: George Kamarullah



LUHUR TRI PAMBUDI