Serba-serbi Daredevil: Born Again, Kembalinya Karakter Ikonik MCU

TEMPO.CO , Jakarta - Serial Daredevil: Born Again melanjutkan kisah Matt Murdock, seorang pengacara buta yang memperjuangkan keadilan melalui firma hukumnya. Sementara, mantan bos mafia Wilson Fisk mengejar ambisi politiknya di New York. Ketika identitas masa lalu mereka mulai terungkap, keduanya mendapati diri mereka berada dalam jalur yang berlawanan dan tak terhindarkan.

Matt Murdock merupakan salah satu karakter ikonik dalam Marvel Cinematic Universe (MCU). Ia akhirnya kembali di Daredevil: Born Again setelah kemunculan terakhirnya sebagai kameo dalam Spider-Man: No Way Home (2021), She-Hulk: Attorney at Law (2022), dan Echo (2024).