Serba-serbi Film Pengepungan di Bukit Duri: Sutradara, Sinopsis, dan Jadwal Tayang

TEMPO.CO , Jakarta - Film terbaru karya sutradara Joko Anwar, Pengepungan di Bukit Duri (The Siege at Thorn High), siap menyuguhkan aksi mendebarkan yang mengangkat krisis sosial di Indonesia.

Pengepungan di Bukit Duri dijadwalkan untuk tayang pada 17 April 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Film ini diproduksi oleh Come and See Pictures bekerja sama dengan Amazon MGM Studios, yang sebelumnya dikenal lewat sejumlah film terkenal.