Serba-serbi Konser Maroon 5 di Jakarta, Lagu Apa yang Ditunggu?

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira bagi penggemar Maroon 5 di Indonesia! Grup musik pop rock asal Amerika Serikat ini akan kembali menghibur para penggemarnya dengan menggelar konser di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu, 1 Februari 2025.

Konser Maroon 5 ini menjadi bagian dari tur "Maroon 5 in Asia 2025," yang akan membawa band ini tampil di berbagai kota besar di Asia, termasuk Manila, Bangkok, Tokyo, Kuala Lumpur, dan Kaohsiung. Pengumuman resmi konser ini disampaikan oleh pihak promotor, yakni Live Nation, TEM Presents, dan PK Entertainment pada September 2024.

Konser Ketiga Maroon 5 di Indonesia

Bagi para penggemar setia Maroon 5, konser ini menjadi kesempatan istimewa karena menandai kunjungan ketiga band tersebut ke Indonesia. Sebelumnya, band yang digawangi oleh Adam Levine, Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton, dan Sam Farrar ini telah menggelar konser di Tanah Air pada 2011 dan 2012.

Namun, rencana konser mereka pada 2015 di ICE BSD, Tangerang, terpaksa dibatalkan karena bertepatan dengan perayaan Idul Adha. Oleh karena itu, konser 2025 ini menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para penggemar yang telah lama menunggu kehadiran mereka.

Dalam pernyataan resminya, pihak promotor mengungkapkan antusiasme mereka dalam menghadirkan Maroon 5 kembali ke Jakarta. "Sudah lama sekali, Jakarta! @maroon5 akhirnya kembali untuk konser mereka yang sangat dinanti, Maroon 5 in Asia 2025 - Konser Jakarta!" tulis PK Entertainment melalui akun Instagram mereka pada Senin, 9 September 2024.

Harga Tiket dan Kategori Tempat Duduk

Promotor telah merilis informasi mengenai denah tempat duduk serta harga tiket konser Maroon 5 di Jakarta. Tiket terbagi dalam beberapa kategori, baik untuk area duduk maupun berdiri, dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp1 jutaan hingga Rp6 juta. Berikut rincian harga tiket konser Maroon 5 di JIS:

CAT 1: Rp6.000.000

Festival: Rp2.750.000

CAT 2: Rp2.500.000

CAT 3: Rp2.350.000

CAT 4: Rp2.250.000

CAT 5: Rp1.450.000



Dengan adanya berbagai pilihan kategori tiket, penggemar Maroon 5 memiliki fleksibilitas dalam memilih tempat yang sesuai dengan preferensi dan anggaran mereka.

Persiapan Konser di Jakarta International Stadium

Untuk memastikan pengalaman konser yang luar biasa, berbagai persiapan teknis telah dilakukan sejak jauh hari. Vice President Jakarta International Stadium, Shinta Syamsul Arief, mengonfirmasi bahwa pembangunan panggung utama dan persiapan infrastruktur pendukung lainnya saat ini sudah memasuki tahap finalisasi.

"Saat ini, berbagai aspek seperti pembangunan panggung dan pengaturan infrastruktur pendukung sedang dalam tahap finalisasi oleh pihak promotor dan tim produksi konser," ujar Shinta, dikutip dari Antara.

“Kami juga mengimbau seluruh penonton untuk menggunakan transportasi umum guna menghindari kemacetan serta memastikan pengalaman menonton konser yang lebih nyaman,” kata Shinta.

Ia juga menambahkan agar penonton yang membawa kendaraan pribadi,untuk memperhatikan titik-titik kantong parkir yang telah dipersiapkan dan memanfaatkan layanan bus antar jemput (shuttle) yang tersedia untuk menuju area konser.

“Untuk menghindari kemacetan dan memudahkan akses, penonton juga diimbau menggunakan transportasi umum atau kantong parkir resmi yang telah disediakan,” kata dia.

Dengan kapasitas besar dan fasilitas modern yang dimiliki JIS, konser ini diharapkan dapat menghadirkan pengalaman terbaik bagi para penonton. Maroon 5 sendiri dikenal sebagai salah satu band dengan aksi panggung yang selalu memukau, sehingga para penggemar dapat menantikan pertunjukan spektakuler dengan aransemen musik dan tata cahaya yang memanjakan mata serta telinga.

Deretan Lagu Hits yang Ditunggu-Tunggu

Dalam konser mendatang, Maroon 5 diprediksi akan membawakan sejumlah lagu hits mereka yang telah mendunia. Band ini memiliki banyak lagu populer yang telah mendapatkan tempat di hati para penggemarnya, seperti Moves Like Jagger, One More Night, Payphone, Sugar, Girls Like You, dan banyak lagi. Selain itu, mereka juga baru saja merilis single Middle Ground pada 2023 dengan versi remix yang menampilkan penyanyi country Mickey Guyton.

Kakak Indra Purnama berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

