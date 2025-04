Serba-serbi Lagu Miley Cyrus End of the World

PENYANYI Miley Cyrus meluncurkan lagu dari album Something Beautiful (2025) berjudul End of the World pada Kamis, 3 April 2025. Lagu ini menyusul dua tembang yang telah diluncurkan sebelumnya Prelude dan Something Beautiful pada penghujung Maret.

Dikutip Hollywood Reporter, Something Beautiful album kesembilan Miley Cyrus setelah Endless Summer Vacation (2023) direncanakan rilis melalui Columbia Records pada akhir Mei. Album dengan 13 lagu ini akan disertai dengan film yang direncanakan tayang pada Juni. Cuplikan film telah dirilis pekan lalu.

Album Something Beautiful berfokus tema pemulihan yang tersirat dalam lirik lagu End of the World. Mengambil aliran musik disko seperti lagu-lagu opera pop 1990-an, End of the World. Miley Cyrus memasukkan unsur ceria dan ringan.

Video musiknya dirilis di YouTube bertema vintage pada Jumat, 4 April. Cyrus disorot lampu-lampu keemasan dalam video berdurasi 4.12 menit.

Orang-Orang di Balik Lagu

Dikutip dari Cosmopolitan, sebelum rilis dalam aliran disko Cyrus telah menampilkan lagu tersebut sebagai balada piano selama pertunjukan pribadi di Chateau Marmont pada Maret 2024. Ia menulis dan memproduksi single bersama Shawn Everett, Michael Pollack, dan Jonathan Rado, Molly Rankin, dan Alec O’Hanley dari band indie Alvvays.

Arti End of the World

End of the World mirip maksudnya dengan lagu Miley Cyrus Rose Colored Lenses yang ditampilkan dalam albumnya Endless Summer pada 2023. Miley Cyrus bercerita untuk melakukan segala cara menghabiskan banyak uang dan dikelilingi oleh orang-orang yang dicintai dengan perayaan.

Let’s spend the dollars you’ve been savin’ on a Mercedes-Benz (Ah)

And throw a party like McCartney with some help from my friends

Yeah, let’s go down to Malibu and watch the sun fade out once more

Show me how you’d hold me if tomorrow was comin’ for sure

Kisah Hidup

Lagu End of the World terlahir ketika Miley Cyrus teringat tatkala kehilangan rumahnya setelah kebakaran Woolsey 2018 di California pada 2018 Selama kebakaran hutan Los Angeles awal tahun ini, dia membagikan foto dari setelah rumahnya hancur.

Dia menulis betapa dirinya tidak bisa melupakan rumahnya. “Itu adalah perasaan yang tidak akan pernah Anda lupakan. Berjalan menuju pintu yang akan Anda lewati setiap hari. Berharap untuk disambut oleh orang-orang yang dicintai seperti yang selalu Anda lakukan tetapi malah disambut oleh tumpukan abu dan puing-puing.”

