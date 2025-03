Serba-serbi Revelations Film Horor Baru Garapan Sutradara Train to Busan

Film ini juga menandai pergeseran Yeon dari cerita dengan skala besar ke narasi yang lebih personal. Ini berbeda dari pendekatan yang digunakan di Train to Busan dan Hellbound. “Dengan Revelations, saya ingin menyelami lebih dalam sifat dan emosi manusia. Untuk benar-benar mengeksplorasi kerapuhan manusia, saya membutuhkan alur cerita yang lebih intim, bukan yang berskala besar," katanya.

Pemeran dan Tim Produksi

Film ini dibintangi oleh Ryu Jun Yeol sebagai Pendeta Sung Min Chan, Shin Hyun Been sebagai Detektif Lee Yeon Hui, dan Shin Min Jae sebagai Kwon Yang Rae. Yeon juga menggandeng sutradara asal Meksiko sekaligus pemenang Oscar Alfonso Cuarón—dikenal melalui film seperti Gravity (2013), Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004), dan Roma (2018)—sebagai produser eksekutif.