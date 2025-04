Serba-serbi Star Wars Celebration Japan 2025

LUCASFILM baru saja menyelenggarakan Star Wars Celebration Japan di Chiba pada 18 - 20 April. Dikutip dari situs web Star Wars, Lucasfilm dalam perayaan tahun ini bernuansa Jepang, yaitu panel, pameran, aktivitas, makanan, pernak-pernik, dan karya seni.

Kegiatan ini dibuka dengan diskusi panel dari para profesional anime Jepang yang berpengalaman pada Jumat, 18 April 2025. Dikutip dari situs web Lucasfilm, diskusi membahas penceritaan, sejarah, seni, dan budaya populer Jepang telah memengaruhi Star Wars selama hampir 50 tahun.

Diskusi

Diskusi dipandu oleh Roland Kelts, penulis keturunan Jepang-Amerika dan penulis buku terkenal Japanamerica: How Japanese Pop Culture Has Invaded the US. Panelis yang dihadirkan yakni Mitsuyasu Sakai penulis nominasi Emmy untuk The Duel dari Star Wars: Visions Volume 1, Taiki Sakurai mantan kepala produser anime di Netflix, dan Shuzo Shiota presiden dan CEO Polygon Pictures.

Kegiatan ini juga mengundang sejumlah bintang tamu. Hayden Christensen yang pertama kali memerankan Anakin Skywalker sebagai murid Jedi muda dalam Star Wars: Attack of the Clones, Vanessa Marshall pengisi suara pahlawan pemberontak dan Ghost captain.

Aktor Rosario Dawson yang memerankan Jedi Ahsoka Tano juga hadir. Ada juga Ahmed Best aktor yang memerankan Gungan Jar Jar Binks. Visual effects supervisor pemenang Academy Award John Knoll hadir untuk berbagi pengalamannya di Industrial Light & Magic.

Pameran Lucasfilm dan Studio Ghibli

Salah satu bagian yang ditunggu penggemar adalah pameran koleksi animasi Lucasfilm dan Studio Ghibli. Pameran ini menampilkan karakter dan lokasi Star Wars yang ikonik digantung di galeri yang menghiasi dinding luar paviliun.

Chief Creative Officer Dave Filoni menyumbangkan lukisan Ahsoka yang terinspirasi dari Princess Mononoke. Wakil Presiden Senior Lucasfilm Doug Chiang menambahkan dua karya baru, satu berupa rangkaian sketsa dengan pulpen dan satu lagi dengan cat air. Ini merupakan perubahan media yang baru bagi seniman kawakan tersebut.

Stan Anime dan Manga

Star Wars: Visions menyediakan stan pameran anime dan manga yang menampilkan pohon bunga sakura. Sebagai bentuk perayaan Star Wars, paviliun ini menampilkan keramik tradisional Jepang dan pohon bonsai, replika properti, barang dagangan eksklusif, seni konsep dan maket, serta model film stop-motion dari musim pertama dan kedua dari serial animasi Star Wars.

Di dinding luar stan, pengunjung dapat menjelajahi galeri seni yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Seniman Lucasfilm, termasuk Doug Chiang dan Dave Filoni mengilustrasikan dan melukis delapan belas karya baru yang terinspirasi oleh Studio Ghibli.

Acara Bertema Star Wars

Selain acara inti yang diselenggarakan pada 18 - 20 April. Pihak penyelenggara juga membuat acara bertema Star Wars pada Rabu, 16 April. Tim bisbol Chiba Lotte Marines menyelenggarakan Malam Star Wars bertema Hokkaido Nippon-Ham Fighters di Stadion Zozo Marine. Stadion ini menampilkan video dan musik bertema Star Wars serta sesi foto eksklusif. Pemutaran film Star Wars In Concert diadakan di Tokyo Garden Theater pada 18, 19, dan 20 April. Setiap malam, setidaknya satu film dari trilogi ditayangkan.

