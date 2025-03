Serba-serbi Unik Piala Oscar 2025: Adegan Mesra Ikonik hingga Sindiran Tajam

TEMPO.CO, Jakarta - Academy Awards ke-97 atau Piala Oscar 2025 telah usai digelar di Dolby Theatre, Hollywood pada Minggu malam, 2 Maret 2025 waktu setempat. Acara tahunan ini selalu dinantikan tak hanya oleh insan perfilman namun juga para penggemar global yang tertarik untuk menyaksikan hal-hal menarik penuh kejutan dan inovasi dari ajang penghargaan paling bergengsi ini.

Dokumenter Terbaik Dimenangkan oleh Film Tentang Israel-Palestina

Salah satu momen paling berkesan dan politis di malam penghargaan Oscar 2025 adalah kemenangan No Other Land sebagai Best Documentary.



Dikutip dari The Hollywood Reporter, film ini dibuat oleh kolektif Palestina-Israel yang yang menyoroti upaya pemerintah Israel dalam memaksa warga Palestina meninggalkan rumah mereka di Tepi Barat.

Saat menerima penghargaan, para pembuat film—Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal, dan Yuval Abraham—menyerukan agar "pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina" dihentikan, mengacu pada serangan Israel di Gaza. Mereka juga mengkritik Amerika Serikat karena dianggap menghalangi jalan menuju perdamaian.

No Other Land telah lama menghadapi kesulitan dalam mendistribusikannya di AS, sehingga sebagian besar masyarakat di sana tidak bisa menontonnya. Meski begitu, film ini mendapat dukungan besar di kalangan komunitas dokumenter dan telah meraih banyak penghargaan, termasuk penghargaan IDA dan Spirit. Di ajang Oscar, No Other Land mengalahkan Black Box Diaries, Porcelain War, Soundtrack to a Coup d'Etat, dan Sugarcane.



Penampilan Musik

Ariana Grande dan Cynthia Erivo membuka Oscars 2025 dengan penghormatan musikal kepada dunia Oz. Mereka membawakan medley dari The Wizard of Oz, The Wiz, dan Wicked. Grande memulai dengan lagu emosional Somewhere Over the Rainbow dari film klasik 1939, diikuti oleh Erivo yang memukau dengan Home dari musikal The Wiz (1975).

Setelah solo mereka, Grande dan Erivo bergandengan tangan untuk menyanyikan Defying Gravity dari Wicked. Penampilan mereka mendapat standing ovation dari penonton di Dolby Theater. Keduanya membintangi Wicked sebagai Glinda dan Elphaba yang berhasil mendapatkan 10 nominasi Oscars, termasuk Best Actress untuk Erivo dan Best Supporting Actress untuk Grande.

Selain mereka, acara tahun ini juga menampilkan tribut James Bond yang dibawakan oleh Lisa BLACKPINK, Doja Cat, dan Raye. Lisa membawakan Live and Let Die dengan gaya anggun, meskipun tidak seenerjik versi asli Paul McCartney. Doja Cat tampil dengan gaun berkilauan saat menyanyikan Diamonds Are Forever dari Shirley Bassey, menunjukkan fleksibilitas vokalnya di luar genre biasanya.

Raye menutup medley dengan Skyfall, lagu yang sebelumnya memenangkan Best Original Song di Piala Oscar 2013. Meskipun ia menunjukkan kekuatan vokalnya, banyak yang merasa sulit untuk tidak membandingkannya dengan versi Adele yang lebih megah.

Sementara itu, Whoopi Goldberg dan Oprah Winfrey memberi penghormatan kepada Quincy Jones dengan memperkenalkan Queen Latifah dalam sebuah tribute singkat. Ia membawakan Ease on Down the Road, lagu ikonik yang dinyanyikan Michael Jackson dan Diana Ross dalam The Wiz, film yang musiknya digarap oleh Jones.

Film Anora Tampil Gemilang

Anora, film komedi-drama tentang seorang pekerja seks yang menikahi putra seorang oligarki Rusia, tampil gemilang dalam ajang penghargaan bergengsi Oscar 2025 dengan membawa pulang total lima penghargaan.



Adapun sutradara Anora, Sean Baker, menjadi orang pertama yang memenangkan empat Oscar dalam satu tahun untuk film yang sama.

Ia memenangkan penghargaan untuk Skenario Asli Terbaik, Penyuntingan Film Terbaik, Sutradara Terbaik, dan Film Terbaik. Dengan pencapaian ini, Baker menyamai rekor Walt Disney. Namun, Disney memenangkan empat Oscar dalam satu malam pada tahun 1953 untuk empat film berbeda (The Living Desert, The Alaskan Eskimo, Bear Country, dan Toot, Whistle, Plunk and Boom).

Anora yang mendominasi sepanjang musim penghargaan, datang ke Oscar dengan kemenangan di Producers Guild Awards, Directors Guild Awards, dan Writers Guild Awards untuk skenario asli terbaik. Selain kemenangan Baker, Mikey Madison meraih penghargaan Aktris Terbaik, dan Yura Borisov masuk nominasi untuk Aktor Pendukung Terbaik.

Sindiran dari Conan O'Brien

Merujuk pada laman The Variety, Conan O’Brien memulai debutnya sebagai pembawa acara Academy Awards ke-97 dengan penuh energi, membawakan monolog yang menyindir berbagai film dan bintang yang masuk nominasi di malam terbesar Hollywood.

Setelah muncul dari punggung Demi Moore ala The Substance dan merangkak keluar, ia menyapa para hadirin yang ada. O’Brien kemudian menyoroti film Anora dengan leluconnya: “Sedikit fakta untuk kalian: Anora menggunakan kata ‘F’ sebanyak 479 kali. Itu tiga kali lebih banyak dari rekor yang sebelumnya dipegang oleh publisis Karla Sofía Gascón," Ia lalu menaikkan nada suaranya menirukan reaksi panik seorang publisis: “Kamu nge-tweet APA?!” sambil berputar di atas panggung.

Tak lama kemudian, kamera menyorot sosok Gascón, yang tampak tersenyum dan membuat gerakan tangan seperti berdoa, menunjukkan bahwa ia ikut menikmati lelucon tersebut. O’Brien pun menambahkan, "Karla, jika nanti kamu ingin menulis sesuatu tentang Oscars di media sosial, ingat, namaku adalah Jimmy Kimmel.”

O’Brien terus melontarkan berbagai lelucon yang relevan dengan film-film nominasi sepanjang acara Oscar 2025, yang berhasil menghibur para bintang Hollywood yang hadir. Sebagai informasi, Gascón mendapat reaksi keras setelah beberapa cuitannya pada tahun 2020 dan 2021 menjadi viral setelah ia dinominasikan untuk Oscar. Cuitan-cuitan itu termasuk pesan-pesan kebencian terhadap umat Muslim, keberagaman di Oscar, dan kematian George Floyd.

Halle Berry dan Adrien Brody Mengulang Ciuman Ikonik

Pada sesi Red Carpet Oscar 2025, momen mengejutkan terjadi ketika Halle Berry mengejutkan Adrien Brody dengan sebuah ciuman. Momen ini terjadi setelah Dua puluh dua tahun ciuman ikonik mereka di Oscars 2003.

Berry, yang menjadi presenter tahun ini, melihat Brody—bintang The Brutalist sekaligus nominasi Best Actor—dan spontan "membalas" momen yang dulu terjadi di atas panggung. “Itu malam yang luar biasa bagi dia, dan juga bagi saya. Jadi malam ini saya harus membalasnya,” ujar Berry sambil bercanda.

Momen asli mereka terjadi saat Oscars 2003, ketika Berry menyerahkan piala Best Actor kepada Brody atas perannya dalam The Pianist. Saat naik ke panggung, Brody tiba-tiba memeluk dan menciumnya, lalu bercanda, “Aku yakin mereka tidak memberitahumu kalau ini termasuk dalam gift bag.”