TEMPO.CO, Jakarta - Kontestan asal Indonesia, Tasia dan Gracia Seger, bersaing di kompetisi memasak bergengsi, My Kitchen Rules, musim ke-7 di DIVA. Kakak-beradik yang mendapat julukan Spice Sisters ini masuk dalam jajaran Top 13 dalam episode terbaru.



Dalam tantangan awal di kompetisi tersebut, tim dibagi menjadi dua kelompok, yakni hitam dan putih. Tiap kelompok memasak hidangan prasmanan untuk tamu. The Spice Sisters bergabung dengan kelompok hitam yang memilih tema Mediterania untuk hidangan prasmanan. Sedangkan kelompok putih menyajikan hidangan dengan tema Asia.



Para tamu kemudian membayar untuk memilih kelompok mana yang menyajikan hidangan prasmanan yang layak. Kelompok dengan uang terbanyak memenangkan penghargaan People’s Choice, sedangkan kelompok yang kalah masuk babak eliminasi memasak Sudden Death.



Setiap tim secara khusus berfokus pada hidangan andalan mereka sendiri di dalam kelompok mereka. Kemudian pemandu acara Pete dan Colin memilih hidangan tunggal terbaik yang menjadi favorit mereka dan membawa tim yang selamat untuk melewati dua tahap eliminasi berikutnya.



Akankah Spice Sisters dengan hidangan Moroccan Lamb Stew dengan Saffron Rice berhasil menyelamatkan mereka dari Sudden Death? My Kitchen Rules musim ke-7 bisa disaksikan setiap Senin hingga Rabu pukul 20.25 WIB di DIVA.



"Kehadiran Tasia dan Gracia di My Kitchen Rules semakin memperkuat komitmen kami dalam menampilkan talenta dari Indonesia ke panggung regional," tutur VP Channel Asia NBC Universal Internasional Networks, Scott Mackenzie, seperti dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa, 28 Juni 2016.



BISNIS