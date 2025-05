Seri Pamungkas The Hunger Games, Ini Emosi Lawrence

TEMPO.CO, Jakarta - Saat menghadiri promosi "Mockingjay-Part 2" di COmic Con, Jennifer Lawrence menyebut pengambilan gambar bagian terakhir serial itu adalah peristiwa emosional baginya.



"Perubahan hidup saya karena film ini sangat permanen. Rasanya tidak ada selamat tinggal, akan selalu jadi bagian diri saya," kata pemeran Katniss Everdeen ini dalam laman Reuters.

Cuplikan bagian terakhir serial "The Hunger Games" yang diputar di Comic Con menunjukkan Kota Panem terbakar karena perang.



"Yang saya suka dari film ini adalah mereka mengambil seluruh dunia, kemudian menyingkatnya menjadi satu benua. Semua isu ini ada di tangan seorang perempuan," kata Lawrence.



Studio film LionsGate selama empat tahun terakhir memutar "The Hunger Games" di depan ratusan ribu penggemar film dan kultur pop. "Mockingjay-Part 2" akan diputar di bioskop mulai 20 November 2015.



Serial "The Hunger Games" yang meraih sekitar US$ 2,2 miliar pada box office global sejak 2012, membuat Lawrence menjadi salah satu aktris Hollywood paling dicari. Lawrence meraih Oscar tahun 2012 untuk film komedi "Silver Linings Playbook".



ANTARA