Serial Baru Avatar: Seven Havens Diumumkan oleh Nickelodeon

NICKELODEON memperluas dunia Avatar: The Last Airbender dengan pengumuman serial animasi terbaru berjudul Avatar: Seven Havens. Serial ini diproduksi oleh Avatar Studios di bawah naungan Nickelodeon Animation yang berbasis di Burbank, California. Pengumuman ini bersamaan dengan perayaan ulang tahun ke-20 Avatar: The Last Airbender yang pertama kali tayang pada 21 Februari 2005.