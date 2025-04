Serial Goblin Meraih Penghargaan, Gong Yoo Minta Maaf ke Ibunya

TEMPO.CO, Jakarta - Baeksang Arts Awards merupakan salah satu ajang penghargaan tahunan untuk drama dan film yang secara rutin digelar di Korea. Serial fantasi romantis, Goblin dan film bergenre drama romantis, The Handmaiden berhasil meraih penghargaan Baeksang Arts Awards.



Penulis naskah serial Goblin, Kim Eun Sook juga berhasil membawa piala Baeksang Arts Awards. Serial tersebut juga berhasil mengantarkan Gong Yoo sebagai pemeran utama terbaik. Dalam pidato singkatnya, aktor berusia 37 tahun tersebut tak dapat menyembunyikan raut kebahagiaan sekaligus kesedihannya.



Sambil berkaca-kaca, Gong Yoo meminta maaf kepada sang ibu karena terlalu sibuk dengan aktivitasnya. Pada 2016, Gong Yoo membintangi film The Age of Shadows dan Train to Busan yang sama-sama menjadi nomine untuk bersaing dalam Baeksang Awards tahun ini.



Golden Globe Awards ala Korea Selatan tersebut juga mengantarkan beberapa nama besar yang sudah tidak asing lagi di industri televisi dan film, seperti Yoo In Sik yang memenangkan Sutradara Terbaik lewat serial Romantic Doctor, Seo Hyun Jin sebagai Aktris Terbaik lewat serial komedi romantis, Another Miss Oh. Mendiang Kim Young Ae yang meninggal akibat kanker pankreas bulan lalu juga menerima penghargaan Lifetime Achievement Award.



STRAITS TIMES | ESKANISA RAMADIANI