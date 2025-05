Serial The X-Files Bakal Tayang Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Pencinta serial The X-Files boleh bergembira, karena serial pasangan Agen Fox Mulder dan Dana Scully ini akan tayang lagi. Serial ini akan tayang lagi setelah berhenti selama 13 tahun.



Jaringan stasiun televisi Fox mengumumkan rencana penayangan serial yang dikenal dengan slogan "The Truth is Out there" ini pada Selasa, 24 Maret 2015. “Saya kira 13 tahun sebagai waktu jeda iklan,” ujar Chris Carter, pencipta serial ini, dalam pernyataannya.



Serial The X-Files ditayangkan pertama kali pada 1993. Serial ini ditayangkan untuk sembilan musim, termasuk dua film layar lebar pada 2008 yang berjudul The X-Files: I Want To Believe. Selama sembilan musim, serial ini mencapai 200 episode dan ditonton lebih dari 19 juta orang. Tak kurang 16 penghargaan Emmy diraih serial ini. The X-Files dibintangi oleh David Duchovny dan Gillian Anderson. Keduanya akan dipasangkan lagi sebagai detektif FBI yang menguak masalah-masalah yang sering kali di luar nalar dan sulit diterangkan.



Pemimpin dan CEO Grup Televisi Fox, Dana Walden dan Garry Newman, merasa senang bisa menayangkan serial tersebut hingga sembilan musim. Kerja sama dengan Chris merupakan salah satu pengalaman kreatif yang paling berharga dalam karier mereka. “Kami bisa lebih bersemangat lagi menjelajahi dunia yang luar biasa bersama dia,” ujar Walden dan Newman.



Mereka juga mengatakan serial ini tidak hanya menjadi acara inti bagi studio dan jaringan televisi tersebut. Serial ini juga merupakan fenomena di seluruh dunia yang berbentuk budaya pop. The X-File itu tidak hanya acara inti untuk studio dan jaringan. Acara ini tetap menjadi kesayangan sejati para penggemar lawas yang menonton sejak awal. “Kami gembira dan menunggu tayangan mendebarkan dari petualangan agen Mulder dan Scully.”



Serial ini akan kembali diproduksi awal musim panas nanti. Sayangnya, jaringan televisi ini belum mengumumkan tanggal penayangan serial tersebut.



HUFFINGTONPOST|BUZZFEED|DIAN YULIASTUTI