Seru, Ketika Happy Salma Nikah Siri, dan Olga Lydia...

TEMPO.CO, Jakarta -Wagiyem mencuci dan memeras baju di panggung tengah, “Soal remes-meremes, inyong ahlinya. Lah wong inyong tukang cuci,” kata Wagiyem dengan logat Jawa ngapak. Wagiyem lalu bercerita tentang suaminya yang pergi ke Jakarta dan tak ada kabarnya selama 10 tahun terakhir. Renata hanya memeluk Teddy Bear, karena suaminya jarang pulang. Liza Syasya menelepon suami sirinya yang tak kunjung menepati janji memproduksi album perdananya.



Di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat dan Sabtu malam lalu, Wagiyem, Renata, dan Liza Syasya menceritakan kisah mereka dalam lakon monolog #3 Perempuanku: Bukan Bunga, Bukan Lelaki. Mereka tiga perempuan berbeda kelas sosial, korban poligami seorang lelaki mantan preman pasar yang menjadi anggota parlemen di Jakarta.



Lelaki ini dikenal dengan nama Wagiyo oleh Wagiyem dan W. Tirto Hadikusumo bagi Renata, perempuan kota. Sedangkan Liza Syasya, penyanyi dangdut Pantura, yang pintar bergoyangm, mengenalnya sebagai Om Wio. Korupsi yang dilakukan lelaki itu menjadi benang merah dalam lakon monolog ini.

Baca juga:

Bulan Darah, 28 September Kiamat? Resah, Ini Kata Gereja

Jokowi Pakai Topi Gaul 62, Mau Tiru Gaya Rappe J-Flow?



Lakon ini merupakan monolog pertama yang disutradarai Rangga Riantiarno dari Teater Koma. Menurut Rangga, persiapan monolog ini hanya tiga bulan dengan empat kali latihan, lengkap dengan semua pemeran dan pendukung. Panggung dalam lakon ini dibagi menjadi empat. Dewa Budjana sebagai musikus pengiring lakon ini menempati panggung atas bersama timnya. Panggung bawah dibagi menjadi tiga. Kiri untuk Renata, tengah untuk Wagiyem, dan kanan untuk Liza Syasya.



Kesulitan monolog ini terletak pada pembabakan dan giliran monolog. Untuk menyiasatinya, kata-kata terakhir pada monolog satu karakter menjadi kode bagi karakter lain untuk melanjutkan monolog kisah mereka menyebutkan “kata kunci” seperti goyang, gemes, dan kata-kata lainnya.

Baca juga: Kasus Muncikari Artis ke Jaksa: Dari 80 Wanita, AS Termahal



Penulis naskah Putu Fajar Arcana mengkritik korupsi dan budaya patriarki lewat naskah lakon ini. “Hampir pada setiap kasus korupsi, perempuan turut serta menjadi korban.,” kata dia seusai pementasan. Sejak awal, Arcana tahu bahwa tokoh Wagiyem akan diberikan kepada Inayah Wahid.



Pilihannya terbukti tepat. Di atas panggung, Inayah menghidupkan karakternya sebagai Wagiyem, buruh cuci yang jujur dan menjadi tulang punggung untuk putri tunggalnya setelah suaminya pergi. Tokoh ini aslinya Jawa ndeso. Tapi, lewat pendalaman karakter dari Nay—panggilan akrab Inayah--Wagiyem memiliki logat Jawa medhok. Candaannya di atas panggung yang khas kelas bawah membuat penonton tertawa.



Wagiyem mau tak mau membikin penonton bersimpati. Dibanding dua istri lainnya, Wagiyem memiliki kisah yang lebih panjang bersama Wagiyo. Bagi Wagiyem, kisah cinta “Wagiyo and Wagiyem” lebih hebat daripada “Romeo and Juliet” atau “Rama and Shinta” karena kedekatan nama. Namun tiap kali mengingat sikap Wagiyo, Wagiyem kesal. Nay sendiri melakukan riset dengan banyak mengobrol dengan pekerja rumah tangga di kawasan tempat tinggalnya. “Tokoh Wagiyem ini mewakili kalangan perempuan desa, yang hidupnya susah, miskin, pasrah, tapi terus ditindas, terutama lelaki,” kata Nay.



Happy Salma dalam memerankan Liza Syasya juga terlihat total. Liza berjoget seronok dan bernyanyi dengan cengkok dangdut Pantura. Penonton akan melihat Liza dalam bingkai perempuan kelas bawah yang ingin tenar dengan cepat lewat album dangdut dan goyang galau. Untuk itu, Liza rela mengambil jalan pintas dengan menikah siri dengan anggota partai yang berjanji mengorbitkan dia sebagai penyanyi.

Seusai pertunjukan, penonton masih bisa mengingat bagaimana Liza berkata “Stop…,” ketika memotong pembicaraan di telepon. Atau “Musik…” ketika ingin mencurahkan perasaannya dalam lagu dangdut. Atau “Om Wio…, kapan?” kala menagih janji album dangdut.

Baca juga:

Gawat, Inilah yang Bisa Bikin Sepak Bola Mati Pelan-pelan

Bulan Darah 28 September 2015, Inilah yang Bikin Menakutkan



Amat berbeda dengan Olga Lydia sebagai Renata yang perannya serba nanggung. Di akhir pentas, penonton kerap bertanya siapa sesungguhnya Renata. Apakah dia hanya perempuan kelas menengah yang ingin menjadi anak baik dengan mengikuti perintah ayahnya untuk menikah dengan lelaki yang salah, ataukah dia perempuan dangkal yang hanya menyalahkan ayahnya atas kemalangan yang terjadi padanya? Olga membuat Renata tidak menarik, tidak juga membuat orang bersimpati.

Drama ini berakhir dengan rasa malu yang harus ditanggung para istri ketika KPK menelisik kasus korupsi yang dilakukan Wagiyo, W. Tirto Hadikusumo, atau Wio. Lakon ini bakal lebih melekat bagi penonton seandainya saja karakter Renata lebih memikat.

AMANDRA MUSTIKA MEGARANI

Baca juga:

Bulan Darah, 28 September Kiamat? Resah, Ini Kata Gereja

Jokowi Pakai Topi Gaul 62, Mau Tiru Gaya Rappe J-Flow?