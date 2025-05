TEMPO.CO, Jakarta - Konser musik yang menggabungkan dance electronic dan teknologi, Shivering Ground Music Festival 2016, sukses memanaskan para partygoers atau pencinta clubbing di Jakarta. Bertempat di Ecopark Ancol, Jakarta, acara yang berlangsung sejak Jumat, 27 Mei, pukul 17.00, hingga Sabtu, 28 Mei 2016, pukul 03.00 ini berlangsung meriah.



Para partygoers tak hanya datang dari Jakarta dan sekitarnya. Ada juga yang berasal negeri tetangga. Jerry, 23 tahun, dan kekasihnya, Sharol, 18 tahun, misalnya, mereka sengaja terbang ke Jakarta demi melihat idolanya, Dimitri Vegas & Like Mike, yang dikenal sebagai salah satu disc jockey (DJ) nomor satu dunia.



"Ya, kami berangkat dari Malaysia kemarin dan kami menginap di salah satu hotel di Mangga Dua," ujar Sharol kepada Tempo, Jumat. Sharol sengaja membeli tiket untuk dia dan kekasihnya, Jerry, sebagai kado ulang tahun. "Dia sangat mengidolakan DJ Dimitri dan Like Mike," tutur gadis asal Kuala Lumpur ini.



Jerry pun sangat antusias dengan kado istimewa tersebut. "Saya merasa beruntung. Saya suka musiknya, sangat enak didengar dan bagus, makanya saya rela datang langsung dari Kuala Lumpur hanya untuk menonton ini," katanya.



Shivering Ground Music Festival 2016 mengusung konsep Unlimited Coolness. Acara yang tiketnya dibanderol mulai Rp 350 ribu hingga Rp 1 juta ini merupakan puncak dari rangkaian party bertema Shivering Groove yang diadakan di sembilan kota setiap bulan.



Partygoers pun menyambut acara ini dengan sukacita. Sejak pukul 16.00, mereka sudah berkerumun di Ecopark Ancol. Menjelang malam, suasana pesta semakin “panas”.



Tak hanya dipadati partygoers, Tempo juga melihat sejumlah petugas keamanan turut “tumpah” untuk memastikan semuanya terkendali. Mereka mengantisipasi aksi nakal penonton, termasuk kemungkinan penyalahgunaan narkoba.



"Partygoers diimbau untuk menikmati keseruan festival ini tanpa harus menggunakan narkoba. So let's have fun with no drugs," tutur CEO Berlian Entertainment Dino Hamid.



Dino juga memastikan festival musik ini mendukung zero tolerance drug-abuse policy. "Festival ini khusus untuk mereka yang sudah 18+ dan mendukung penuh kampanye antinarkoba. Tidak ada narkoba selama menyaksikan acara," katanya.



Selain Dimitri Vegas dan Like Mike yang tampil di panggung utama, GG Crystal Palace, sejumlah artis pendukung, seperti Dirty South, Jay Hardway, Pegboard Nerds, Ookay, dan Cello, ikut memeriahkan pesta di panggung Shiver Electric Cave.



Asyiknya, sambil bergoyang menikmati musik, partygoers juga bisa mencoba wahana Snow Sliding dan GG Shiver Lounge yang menyerupai suasana rumah di kutub utara.



DINI TEJA