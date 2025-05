Setelah DOTS, Ini Film Terbaru Song Joong-ki

TEMPO.CO, Jakarta - Blossom Entertainment, agensi aktor Korea Selatan Song Joong-ki, 30 tahun, mengumumkan pemeran Kapten Yoo Si Jin dalam Descendants of The Sun ini akan bermain dalam film laga berjudul Battleship Island. Karena proyek film ini pula, Song mengambil cuti dari Asian Tour.



Song memulai Asian Tour-nya sejak Mei 2016, dari Bangkok, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Hong Kong, Chengdu, dan berakhir di Taipei.



Nama Song semakin populer sejak kemunculannya dalam Descendants of the Sun atau biasa disingkat DOTS. Dia memerankan Kapten Yo, pasukan khusus Korea Selatan yang jatuh cinta dengan seorang dokter yang diperankan Song Hye-kyo, 34 tahun. Kisah cinta, drama komedi, dan laga itu diramu dalam drama televisi sebanyak 16 episode.



Dalam film Battleship Island, Song memerankan tokoh Park Moo-young. Film ini mengisahkan warga Korea yang dieksploitasi di Pulau Hashima. Song akan menyelinap ke pulau tersebut untuk menyelamatkan seorang anggota timnya.



CJ Entertainment menyatakan syuting film tersebut berlangsung di Chungju di Provinsi North Chungcheong. Syuting dimulai setelah Song menyelenggarakan jumpa fan di Taipei, 25 Juni 2016. Film tersebut disutradarai Ryu Seung Wan. Selain Song, artis lain yang terlibat adalah Hwang Jung-min, So Ji-sub dan Lee Jung-hyun.



"Untuk film terbaru ini, saya siap mencukur rambut saya," ucap Song Joong-ki, seperti dikutip di situs berita Allkpop.



ASIA STARZ | ALLKPOP