Setelah Fantastic Beasts, Ada 5 Film Dunia Harry Potter

TEMPO.CO, Los Angeles - Film Fantastic Beasts and Where To Find Them merajai box office pekan ini. Film spin off dari delapan seri Harry Potter ini mengalahkan film besutan Ang Lee, Billy Lynn's Long Halftime Walk, dan film biografi, Bleed For This.



Secara internasional, pendapatan film ini mencapai US$ 143 juta pada pekan pertamanya. Fantastic Beasts merupakan uji krusial bagi Studio Warner Bros dan sang Pengarang, J.K. Rowling. Bila film ini sukses diterima penggemar, mereka akan mengembangkan kisah-kisah dunia sihir Harry Potter dengan lima film baru yang berlatar beberapa dekade sebelum kisah dalam Harry Potter dimulai.



“Ini merupakan pekan keajaiban yang merupakan hasil dari cerita J.K. yang inspiratif dan membuka jalan lima film baru,” kata Direktur Distribusi Domestik Warner Bros Jeff Goldstein seperti dikutip Hollywood Reporter, Ahad, 20 November 2016.



Di Amerika Serikat, film Fantastic Beast mendapatkan rating PG-13, yaitu hanya untuk anak usia 13 tahun ke atas. Sebanyak 65 persen penonton berusia di atas 25 tahun. Sedangkan 55 persen penonton berusia di bawah 35 tahun. Sebanyak 55 persen pembeli tiket adalah perempuan. Hal ini membuktikan penonton Fantastic Beasts merupakan penggemar seri film dan novel Harry Potter yang telah tumbuh dewasa.



Hingga 2015, waralaba film Harry Potter merupakan waralaba film paling menguntungkan kedua di dunia. Waralaba delapan film Harry Potter ini memperoleh laba hingga US$ 7,7 miliar di seluruh dunia. Tanpa menghitung inflasi, waralaba film Harry Potter lebih tinggi ketimbang 22 seri film pertama James Bond dan waralaba enam film pertama Star Wars.



HOLLYWOOD REPORTER | VARIETY | ANDRA