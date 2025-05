Setelah Fifty Shades of Grey, Jamie Dornan Banjir Tawaran

TEMPO.CO, Jakarta - Pemeran Christian Grey dalam film laris Fifty Shades of Grey, Jamie Dornan, kebanjiran tawaran main untuk film berikutnya. Dornan, yang aktor, model, dan musikus asal Irlandia Utara itu dikabarkan akan bermain dalam film Anthropoid bersama aktor Irlandia, Cillian Murphy.



Film Anthropoid bercerita tentang upaya pembunuhan seorang perwira SS Reinhard Heydrich yang terkenal pada 1942. Penyerangan terhadap Heydrich yang dilakukan paratrooper dari Czech itu dinamai Operasi Anthropoid. Penyerangan terjadi di Praha saat pasukan Nazi Jerman menduduki kota itu.



Penyerangan itu sendiri tidak langsung membuat Heydrich tewas. Heydrich baru tewas tujuh hari kemudian setelah penyerangan tersebut akibat luka-luka yang dideritanya.



Jamie Dornan akan memerankan prajurit Cekoslovakia yang terlibat dalam penyerangan itu. Film yang disutradarai Sean Ellis ini akan mulai melakukan pengambilan gambar pada Juli 2015. Paling tidak masih ada waktu istirahat bagi Dornan setelah filmnya Fifty Shades of Grey berhasil meledak di pasar.



Kepada The Guardian, Ellis mengatakan bahwa dia merasa bangga bisa membawa kisah tentang Anthropoid ini ke layar lebar di Republik Czech. “Ini merupakan kebanggaan nasional dan sudah saatnya dunia mengetahui cerita ini,” ujar Ellis.



Dari Ruang Merah atau Red Room di Fifty Shades of Grey, tempat tokoh Christian Grey banyak melakukan adegan syur dengan tokoh Anastasia Steele yang diperankan Dakota Johnson, berpindah ke usaha pembunuhan perwira Nazi, hampir dipastikan Dornan akan mengejutkan para penggemarnya.



Fifty Shades of Grey saat ini sudah meraup keuntungan US$ 338,4 juta atau sekitar Rp 4,06 triliun dari pemutaran di gedung-gedung bioskop di seluruh dunia, tertinggi dalam perolehan pendapatan Universal Studio untuk film kelas R-rated. Film yang diangkat dari novel dengan judul sama karya E.L. James itu diperkirakan akan mampu menembus perolehan pendapatan di angka US$ 500 juta atau sekitar Rp 6 triliun pekan depan.



