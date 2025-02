SEVENTEEN Lakukan Dance Challenge hingga Bikin Yel-yel Bareng Carat di Konser Hari Kedua

TEMPO.CO , Jakarta - Konser SEVENTEEN [RIGHT HERE] World Tour hari kedua di Jakarta, 9 Februari 2025, tidak hanya menampilkan lagu-lagu terkenal mereka. Sebelas anggota grup K-pop itu juga berinteraksi dengan penggemar dan melakukan dance challenge di atas panggung. Tak sedikit momen-momen seru dan menyenangkan yang mereka tunjukkan untuk Carat, penggemar SEVENTEEN.

SEVENTEEN [RIGHT HERE] World Tour di Jakarta berlangsung selama dua hari, 8-9 Februari 2025 di Jakarta International Stadium. Ini adalah konser ketiga mereka di Jakarta, setelah "SEVENTEEN [BE THE SUN] World Tour dan Be THE SUN additional show pada tahun 2022. Namun tidak seperti konser sebelumnya yang dihadiri 13 anggota lengkap, kali ini tanpa Jeonghan yang sedang wajib militer, dan Jun yang debut sebagai aktor di Cina.