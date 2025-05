Sheila on 7 Punya Impian Bikin Album Berbeda

TEMPO.CO, Kuta Selatan - Sheila on 7 memiliki impian setelah berkiprah hampir dua dekade di belantika dunia musik Indonesia. Grup musik ini ingin melahirkan album yang materinya bersumber dari penampilan mereka saat live.



"Pengen banget live session, tapi industrinya lagi kayak begini," kata Duta, vokalis grup musik ini saat jumpa media di Festival Musik Soundrenaline 2016 yang berlangsung di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali, Minggu, 4 September 2016. "Jadi ada beberapa hal yang tidak terpenuhi," ujarnya melanjutkan.



Menurut dia, saat ini Sheila on 7 sedang menunggu kesempatan agar impiannya bisa terwujud. "Itu tujuan kami sebagai sebuah band, materinya sudah ada. Tapi dari dulu kami sudah nabung, tinggal menunggu waktu yang tepat," kata dia.



Grup musik asal Yogyakarta ini tampil di atas panggung 'A Stage' Soundrenaline dan 'menyihir' puluhan ribu penonton untuk memadati area panggung tersebut.



Sheila on 7 tampil sebelum grup musik asal Australia, The Temper Trap. Duta Cs membawakan sembilan lagu, di antaranya ada beberapa lagu yang disuguhkan secara medley.



BRAM SETIAWAN