Siap Berpetualang, Dora The Explorer Sambangi Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira bagi penggemar tokoh kartun Dora The Explorer. Jika selama ini hanya menonton di televisi, Nickelodeon dan Life Like Touring mengumumkan Dora The Explorer dan kawan-kawannya akan hadir di Indonesia.



Pertunjukan musikal ini akan digelar di Tennis Indoor Senayan pada 24-27 September 2015. "Kami sangat senang bekerja sama dengan Life Like Touring untuk membawa produksi terbaru dari Dora The Explorer Live! Dora's Pirate Adventure ke penonton di Indonesia," ujar Thomas Kingsley, Senior Manager Live Theatrical at Nickelodeon, dalam siaran persnya yang diterima Tempo, Kamis, 20 Agustus 2015.



Dora dan kawan-kawannya akan mengajak berpetualang anak-anak ke pulau harta karun untuk mencari peta bajak laut terbesar. Para penggemar Dora akan diminta membantu mereka melewati berbagai rintangan yang menarik untuk melakukan pengejaran sang perompak.



"Penggemar Dora The Explorer akan membaca peta, menghitung, bermain musik, dan kemampuan berbahasa mereka untuk membantu Dora mencapai pulau harta karun dan melewati rubah nakal."



Pertunjukan interaktif ini, telah disaksikan oleh ribuan keluarga di 30 negara. Acara ini diselenggarakan untuk menghibur penggemar sambil mengenalkan pengalaman pertunjukan teater langsung yang seru untuk anak-anak.



DINI TEJA