TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI Jakarta menyatakan pendaftaran peserta Abang None Buku (Abnonku) 2015 dibuka pada Juli 2015.



"Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman resmi kantor perpustakaan dan arsip kota-kabupaten (KPAK) yang ada di enam wilayah administrasi Jakarta," ujar Kepala Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan BPAD Budiati kepada Antara di kantornya, Jakarta, Jumat, 29 Mei 2015.



Budiati, yang merupakan penanggung jawab Abnonku 2015, mengatakan beberapa syarat utama bagi para pendaftar adalah warga ber-KTP dan bersekolah di wilayah DKI Jakarta sekitarnya, berumur 17-21 tahun, serta memiliki tinggi badan 170 sentimeter untuk pria dan 160 sentimeter bagi perempuan.



Para peserta yang terdaftar nantinya akan diseleksi di tingkat kota-kabupaten administrasi. Para pasangan pemenang berhak mengikuti babak final yang akan diadakan pada Sabtu, 26 September 2015.



"Untuk waktu seleksi di kota/kabupaten akan ditentukan oleh masing-masing KPAK. Namun kami membatasi penyerahan nama pemenang dari wilayah ke BPAD maksimal pada 28 Agustus 2015," tuturnya.



Menurut Budiati, sebelum menuju babak final, para pasangan finalis Abang-None Buku akan diberikan pelatihan tentang perpustakaan dan kearsipan serta pengetahuan mengenai Jakarta.



"Sistemnya bukan seperti karantina karena mereka tidak diinapkan. Setelah diberikan pelatihan, mereka dipersilakan kembali ke rumah masing-masing," tuturnya.



Nantinya, ujar Budiati, pemenang Abang-None Buku 2015 akan menjadi Duta Buku Jakarta yang bertugas memasyarakatkan perpustakaan dan kearsipan dalam setiap kegiatannya, seperti terlibat dalam library on the street di hari bebas kendaraan bermotor, bedah buku, serta mengadakan klinik perpustakaan.



BPAD sendiri menetapkan tema "Membentuk Duta Menebar Budaya Baca" untuk pemilihan Abang-None Buku 2015.



"Kami akan membuat acara Abang-None 2015 menjadi ajang bergengsi," kata Kepala BPAD DKI Jakarta Tinia Budiati.

