TEMPO.CO, Jakarta - Masih ingat cerita tentang empat mahasiswa di Bandung di film Jomblo? Film yang dibintangi oleh Rizky Hanggono, Christian Sugiono dan Ringgo Agus Rahman ini berhasil meraih tiga nominasi penghargaan piala Citra pada 2006.



Film yang diangkat dari novel dengan judul yang sama ini akan kembali dibuat oleh rumah produksi Falcon Pictures. Kabar ini menyebar melalui akun twitter penulis novel Jomblo, Adhitya Mulya. "Saya bersyukur dan senang mendapatkan kesempatan kedua untuk membawa Jomblo ini ke layar lebar lagi," kata Adhitya melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 28 Oktober 2016.



Ia menjelaskan ide awal pembuatan ulang film bergenre drama komedi ini datang dari sutradara Jomblo pada 2006, Hanung Bramantyo. “Mas Hanung melihat bahwa topik jomblo sangat relevan untuk diangkat lagi dalam konteks kini. Hal tersebut disampaikan Mas Hanung kepada pihak Falcon, dan pihak Falcon menyambut ide Mas Hanung tersebut," kata pria berkaca mata ini.



Penulis novel Sabtu Bersama Bapak ini berharap versi terbaru film Jomblo ini bisa memanjakan pecinta film Indonesia. "Semoga penonton nanti bisa terhibur dengan film Jomblo versi baru. itu yang paling penting. Harapan lebih lanjutnya, semoga penonton mendapatkan sebuah take away message dari filmnya, apa pun itu," katanya.



Jomblo bercerita tentang empat sahabat bernama Agus, Doni, Bimo, dan Olip. Hubungan keempatnya mengalami goncangan terutama ketika satu per satu wanita hadir di kehidupan para jomblo ini.



Pada 2006, empat mahasiswa jomblo ini diperankan oleh Christian Sugiono, Ringgo Agus Rahman, Dennis Adhiswara, dan Rizky Hanggono. Kira-kira, siapakah yang nantinya akan memerankan tokoh Agus, Doni, Bimo dan Olip pada Jomblo terbaru, ya?



DINI TEJA