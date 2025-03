Sikap Park Bo Gum di Lokasi Syuting Diungkap oleh Kru

TEMPO.CO, Jakarta - Park Bo Gum menjadi sorotan setelah seorang staf produksi drama Record of Youth (2020) mengungkapkan sikapnya selama mengerjakan proyek tersebut. Setelah lima tahun, kru tersebut menceritakan pengalamannya yang begitu berkesan ketika bekerja sama dengan Park Bo Gum

Pemilik akun YouTube @Yeonzzzzzz meninggalkan komentar yang cukup panjang dalam unggahan program Pinggyego yang menghadirkan Park Bo Gum sebagai bintang tamu di episode 70 dari kanal DdeunDdeun pada Sabtu, 1 Maret 2025. Ia mengaku sebagai salah satu anggota staf produksi Record of Youth yang dibintangi oleh Park Bo Gum. Sebenarnya dalam acara yang dipandu oleh Yoo Jae Suk itu Park Bo Gum datang bersama IU untuk mempromosikan drama baru mereka, When Life Gives You Tangerines. Kesan Kru Drama terhadap Park Bo Gum

Melansir dari Koreaboo, komentar diawali dengan sapaan hangat dari kru yang kemudian menceritakan Park Bo Gum pernah naik bus sendirian di hari liburnya hanya untuk mengunjungi para staf dan membeli pizza. Dia membaginya dengan semua orang dan mengobrol selama berjam-jam. Dia juga menghabiskan waktu berjam-jam menonton ulang adegannya sendiri untuk belajar, berjalan-jalan dengan buku catatan mengambil pesanan kopi untuk staf, sampai meminta foto dirinya sendiri sebelum pulang.

"Bahkan ketika saya mengirimkan video pendek, dia akan membalas dengan pesan terima kasih yang panjang dan tulus,” tulis akun @Yeonzzzzzz. Tiga hari sebelum Park Bo Gum mendaftar wajib militer, dia berkunjung lagi hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia selalu datang dengan hangat, seperti seorang adik laki-laki.

"Saya tidak akan pernah melupakannya. Masih banyak lagi cerita lainnya, tapi saya bahkan tidak bisa menulis semuanya,” tulisnya. Anggota staf tersebut juga mengatakan Park Bo Gum adalah orang paling baik yang pernah ia temui. “Saya benar-benar berharap dia terus sukses dan kami bisa bertemu dengannya untuk waktu yang lama. Saya dengan tulus mendukungnya," tulisnya.

Membaca komentar tersebut, para penggemar pun sangat tersentuh. Mereka ikut meninggalkan komentar. "Ini mengejutkan dalam konteks yang baik. Ada banyak orang baik, tapi aku belum pernah melihat orang seperti ini," ungkap salah satu penggemar. Tentang Park Bo Gum

Pria kelahiran 1993 ini memulai debutnya pada 2011 melalui film Blind. Nama Park Bo Gum melejit ketika ia memerankan Choi Taek dalam drama Reply 1988. Image-nya sebagai orang yang innocent pun membuat gemas banyak orang. Bahkan, dia sampai dijuluki Nation’s Boyfriend oleh warga Korea Selatan.

Ia telah membintangi berbagai drama mulai dari Bridal Mask (2012) hingga Record of Youth (2020). Drama terbarunya adalah When Life Gives You Tangerines yang akan tayang di Netflix pada Jumat, 7 Maret 2025. Bukan sekadar aktor, Park Bo Gum juga merupakan seorang pembawa acara. Melasir dari Allkpop, pada 2015 lalu, dia pernah memandu acara musik mingguan, KBS Music Bank, bersama Irene Red Velvet. Selain itu, dia juga kerap didapuk sebagai MC untuk beberapa acara penghargaan bergengsi seperti MAMA 2022.

Baru-baru ini Park Bo Gum mengambil peran baru sebagai pembawa acara talk show musik larut malam KBS ‘The Seasons’. Park Bo Gum akan membawakan musim ketujuh acara tersebut, bertajuk ‘The Seasons: Park Bo Gum’s Cantabile’. Nama tersebut, berasal dari istilah musik Italia 'cantabile', yang berarti 'dalam gaya bernyanyi'. Nama itu disarankan secara pribadi oleh Park Bo Gum.

SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO | KOREABOO | ALLKPOP