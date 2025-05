Simple Plan Puji Wanita Indonesia Cantik dan Seksi

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Simple Plan Minggu malam di Ecovention Ecopark berlangsung sangat intim dan hangat. Seringkali sang vokalis, Pierre Bouvier mengajak penonton berinteraksi mulai dari mengajak bernyanyi bersama, bergoyang, melompat hingga sekedar mengajak mereka mengobrol.

"Ada sesuatu yang membuat kami ingin selalu kembali ke Indonesia," ungkap Pierre di Ecovention Ecopark Ancol, Jakarta Utara, pada Minggu, 4 September 2016. "Indonesia itu surga, orangnya juga ramah-ramah," katanya.

Pierre juga mengatakan betapa ia sangat menyukai iklim tropis Indonesia. "Kalian sangat beruntung. Disini panas sepanjang tahun. Kalian bisa pergi ke kolam renang bahkan ke pantang setiap saat," lanjut Pierre. "Pokoknya, Indonesia itu surganya musim panas."

Tak hanya mengagumi iklim tropis Indonesia, Pierre juga menyatakan kekagumannya akan wanita Indonesia. "Kalian tahu, kalian itu seksi. Perempuan di Indonesia itu hot. Aku tahu bagaimana menyebutkannya dalam bahasa Indonesia, ceweknya cantik-cantik," ungkap Pierre.

Pernyataannya itu pun membuat riuh penonton semakin keras. Pierre pun sempan menunjuk beberapa penonton dan membuat penonton semakin gembira. "Ya, kamu yang disebelah sana, dan disana, wajah kalian wajah kalian sangat familiar. Sepertinya aku pernah melihat kalian," katanya sambil tertawa.

Dalam itu, Simple Plan membawakan 20 lagu selama 1,5 jam. Setelah Bali dan Jakarta, Pierre Bouvier, Jeff Stinco, Sebastien Lefebvre, David Desrosiers dan Chuck Comeau akan melanjutkan konser bertajuk Taking One for the Team Tour ini ke beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.



DINI TEJA