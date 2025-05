TEMPO.CO, Jakarta – Grup musik punk-pop Simple Plan, menghibur sekitar 1.500 penonton di Ecovention Ecopark Ancol, Jakarta Utara, Ahad malam, 4 September 2016. Grup musik asal Kanada ini tampil interaktif dan atraktif meski tak ada grup musik lokal yang membuka konser.



Penonton berteriak histeris sesaat setelah Pierre Bouvier, Jeff Stinco, Sebastien Lefebvre, David Desrosiers, dan Chuck Comeau memasuki panggung. Penggemar kelompok yang bermarkas di Montreal yang datang tadi malam, turut bernyanyi ketika Simple Plan membuka penampilannya dengan lagu Opinion Overload. Suara mereka kian keras manakala lagu Jet Lag dibawakan.



Memasuki lagu ketiga, sang vokalis, Pierre, lebih interaktif. Sesekali ia mengajak penonton ikut bernyanyi hingga melompat-lompat. "Untuk kalian yang berada di depan, kalian yang berdiri di tengah dan kalian yang ada di atas sana, jika kalian mendengarku, ayo lompat-lompat denganku," ujarnya di panggung Ecovention Ecopark Ancol, Minggu, 4 September.



Mendengar permintaan Pierre, penonton mulai berjingkrak. Pemenang penghargaan Teen Choice Award 2016 ini pun semakin menghidupkan suasana venue lewat lagu Jump.



Pierre sedikit 'nakal'. Penonton diajak bergoyang bersama. "Hey kalian yang di sana, ayo jangan malu-malu. Angkat tanganmu ke atas, mari bergoyang!" katanya.



Musik rock dan punk menghangatkan malam konser bertajuk Taking One For the Team Tour ini. Memasuki lagu kedelapan Simple Plan membawakan lagu dengan iringan musik pop-rock Your Love is a Lie. Semangat penonton kembali terbakar ketika Pierre menyanyikan lagu Summer Paradise.



Hampir satu setengah jam Simple Plan menghibur penggemarnya. Penonton diajak mengangkat telepon seluler ke atas sembari menyalakan flash-nya. Dan, Perfect menutup penampilan mereka malam itu. "Terima kasih, aku cinta kalian," kata Pierre.



DINI TEJA