TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik beraliran rock, Rollfast, meluncurkan single terbaru berjudul Off! The Twisted!. Banyak orang menilai lagu baru grup asal Bali ini terdengar progresif, tajam, dan marah.



Lagu yang digarap oleh Agha Paraditya (vokalis), Gungwah Brahmantia (gitaris), Bayu Krisna (basis), dan Ayrton Maurits Willem (drummer) ini terilhami dari permasalahan yang dihadapi Indonesia, dari bidang pendidikan, ekonomi kekuasaan, informasi, hingga moral.



"Kebobrokan lain yang terjadi adalah gelombang arus informasi yang tidak terbendung. Tanpa adanya filter, informasi yang disampaikan media seolah menjadi provokasi yang runcing hingga masyarakat golongan bawah," ujar Rollfast.



Melalui Off! The Twisted!, Rollfast ingin menunjukkan bahwa generasi muda saat ini tidak dalam keadaan baik.



"Sebuah manuver tak terduga yang berusaha diciptakan untuk telinga yang muak dengan perintah. Eksplorasi penuh yang digagas dalam satu ruang studio berhasil dilebur secara maksimal," kata Rollfast.



Diluncurkan dalam bentuk kaset, Rollfast sengaja membatasi hingga 100 kopi. Dalam rangka promo single-nya ini, mereka juga sempat melakukan tur yang bertajuk Off! The Twisted! di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta, pada 18 November lalu.



DINI TEJA