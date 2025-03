Sinopsis Dalah: Death and The Flowers, Serial Thailand di Netflix

TEMPO.CO , Jakarta - Salah satu serial Netflix yang bisa masuk dalam daftar tontonan adalah Dalah: Death and The Flowers . Serial original Netflix dari Thailand bergenre misteri investigasi ini sudah tayang pada 27 Februari 2025.

Alasan Rossa Gandeng Bernadya hingga JKT48 di Konser Here I Am

Pernikahan keduanya telah menarik banyak perhatian masyarakat Thailand. Apalagi, Ohm digadang-gadang akan menjadi perdana menteri Thailand berikutnya.

Tentang Serial Dalah: Death and The Flowers

Serial Dalah: Death and The Flowers dipimpin oleh penulis berbakat yang memenangkan The S.E.A Write Award, Prabda Yoon, bersama sutradara wanita Thanika Jenjesda dan Alisa Pien.