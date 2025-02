Sinopsis dan Para Pemain Drakor Heavenly Ever After, Ketika Son Suk Ku Menikah dengan Nenek 80 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Heavenly Ever After merupakan drama terbaru garapan sutradara Kim Suk Yoon yang telah menyutradarai berbagai serial terkenal seperti The Light in Your Eyes, Law School, dan My Liberation Notes. Heavenly Ever After akan mulai tayang pada April 2025 dengan waktu penayangan Sabtu dan Minggu, yang sebelumnya ditempati oleh The Art of Negotiation. Drakor ini menggambarkan romansa tentang seorang yang bertemu kembali dengan orang yang mereka cintai di surga setelah kematian.

Sinopsis

Dikutip dari Asian Wiki, Drama Korea Heavenly Ever After menceritakan tentang Lee Hae Sook, yang diperankan oleh Kim Hye Ja, meninggal pada usia 80 tahun. Semasa hidupnya, dia menjadi kepala rumah tangga dalam semalam karena suaminya Ko Nak Joon mengalami kecelakaan. Setelah itu, dia bekerja keras untuk menghidupi keluarganya sendirian.

Setelah meninggal dia memilih masa hidup di usia 80 tahun untuk kehidupannya di Surga. Dia membuat pilihan itu karena suaminya mengatakan kepadanya, “Kamu cantik di usia 20-an dan kamu juga cantik di usia 40-an, tetapi kamu yang tercantik sekarang.”

Dia tiba di Surga dengan penampilan yang sama seperti sebelum kematiannya dan dia bertemu kembali dengan suaminya Ko Nak Joon diperankan oleh Son Suk Ku, yang memiliki penampilan seperti saat dia masih muda. Ko Nak Joon terkejut dengan penampilan istrinya yang berusia 80 tahun dan Lee Hae-Sook terkejut dengan penampilan suaminya yang berusia 30 tahun.

Ternyata, Lee Hae-Sook adalah satu-satunya orang yang memilih untuk tidak kembali ke masa mudanya di Surga. Sementara itu, Ko Nak-Joon bekerja sebagai tukang pos di Surga. Dia mengantarkan surat-surat keinginan dari Bumi. Dia meninggal sebelum istri tercintanya Lee Hae-Sook, tetapi membangun sebuah rumah yang indah di Surga dan menunggunya di sana. Akhirnya, mereka bersatu kembali dan memulai hidup mereka di Surga.

Para Pemain

emeran utama drama ini diperankan oleh Kim Hye-Ja sebagai Lee Hae-Sook dan Son Suk-Ku yang memerankan Ko Nak-Joon. Berikut profil pemeran drama Heavenly Ever After.

Kim Hye Ja

Dikutip dari My Drama List, Kim Hye Ja adalah seorang aktris Korea Selatan. Ia memulai debutnya pada usia 29 tahun saat belajar di Universitas Wanita Ewha. Dalam film tahun 1981 Late Autumn, ia memenangkan penghargaan aktris terbaik di Festival Film Internasional Manila.

Ia kemudian membintangi drama seperti What is Love? dan Princess Hours. Kim membintangi film Mother pada 2009, yang berkisah tentang seorang wanita yang mencari pembunuh sebenarnya setelah putranya dituduh melakukan pembunuhan, di mana ia dianugerahi penghargaan aktris terbaik dalam berbagai penghargaan film di seluruh dunia.

Dalam Heavenly Ever After ia memerankan Lee Hae-Sook. Seorang perempuan yang bertemu lagi dengan suaminya di surga. Namun saat di surga ia kembali dengan umur 80 tahun sedangkan suaminya 30 tahun.

Son Suk Ku

Dilansir dari kprofiles.com, aktor kelahiran Taepyeong Dong, Korea Selatan ini lahir pada 7 Februari 1983. Pada masa SMP, Ia pindah ke Kanada dan Amerika Serikat untuk melanjutkan studinya. Di sana, ia belajar akting selama 10 tahun di School of the Art Institute of Chicago. Dari sana lah Ia menjadi fasil berbahasa Inggris.

Ia menjalankan wajib militernya pada 2005, dan selama masa tersebut Ia menjalankan dinas militernya di Irak dan menjadi interpreter di negara-negara sekitarnya seperti Arab Saudi.

Ia mengaku sering bermain bola basket dengan tentara lainnya dan bermimpi menjadi pemain bola basket profesional. Di waktu luangnya, Ia mendaftar kelas akting dan menyadari bahwa Ia pandai dalam hal itu. Oleh karena itu, dia telah mengambil berbagai peran dan dicintai karena kemampuan aktingnya yang luar biasa.

Setelah tampil dalam serial drama militer yang sangat dipuji D.P., ia menjadi pemeran utama pria dalam romcom Nothing Serious. Dia kemudian bertemu dengan Lee El dalam serial My Liberation Notes.

Sukma Kanthi Nurani turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: 3 Drakor Terbaru Netflix di Februari 2025