Sinopsis dan Pemeran Drama Mandarin The Quirky and the Charming

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Mandarin The Quirky and the Charming menghadirkan kisah romantis antara dua orang yang memiliki kepribadian bertolak belakang. Xing Zhao Lin dan Lu Yang Yang disatukan menjadi pemeran utama dalam serial yang tayang mulai Sabtu, 15 Maret 2025 di Vidio.



Sinopsis The Quirky and the Charming





The Quirky and the Charming mengikuti kisah Xiao Mu Chen (Xing Zhao Lin), pewaris Yingman Group yang dikenal sebagai seorang perfeksionis dengan standar tinggi dalam segala hal. Namun, hidupnya berubah setelah ia terpaksa merekrut Yi Ran (Lu Yang Yang), seorang pengulas hotel berperingkat rendah yang melakukan berbagai pekerjaan serabutan. Meskipun memiliki banyak perbedaan dan sering terlibat dalam perselisihan, keduanya perlahan mulai memahami satu sama lain melalui serangkaian tantangan yang dilalui bersama.



Pemeran Utama The Quirky and the Charming





Xing Zhao Lin



Xing Zhao Lin memulai kariernya sebagai model sebelum terjun ke dunia akting dan meraih popularitas besar melalui perannya sebagai pangeran romantis dalam The Eternal Love (2017). Ia kemudian memenangkan Best Newcomer in a TV Series di Tencent Video TV And Movie Award 2017.



Kariernya terus menanjak dengan berbagai peran utama di drama populer, seperti Lucky’s First Love (2019) yang membawanya meraih penghargaan Rising Actor of the Year di Golden Bud Network Film and Television Festival. Tak hanya itu, pada 2020, ia kembali mendapat pengakuan dengan meraih Promising Actor of the Year di Tencent Video TV And Movie Award atas perannya dalam You Are My Destiny, remake dari drama Taiwan legendaris.



Lu Yang Yang



Aktris dan penyanyi, Lu Yang Yang sempat berkarier di Korea Selatan sebagai anggota grup vokal perempuan MIXX sebelum akhirnya fokus pada dunia akting di Cina. Namanya mulai dikenal luas melalui drama I Won’t Get Bullied by Girls (2018) dan Gank Your Heart (2019), di mana ia berhasil membangun karakter yang kuat dan menarik perhatian penonton. Selain drama, Lu Yang Yang juga tampil dalam lm Wish You Were Here (2019. Namun belum banyak informasi mengenai penghargaan yang ia raih.