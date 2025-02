Sinopsis dan Pemeran Film The Legend of the Condor Heroes: The Gallants

FILM The Legend of the Condor Heroes: The Gallants yang diadaptasi dari sastra klasik karya Jin Yong berjudul sama telah tayang sejak 29 Januari 2025 bertepatan dengan momentum Imlek di Cina. Film aksi bela diri ini juga diputar di berbagai negara, termasuk Indonesia pada Rabu, 26 Februari 2025.

Dikutip dari Screen Daily, Sony Pictures International Productions (SPIP) telah mendapat hak distribusi internasional untuk film The Legends Of The Condor Heroes: The Gallants mencakup beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Hong Kong. Kesepakatan ini dibuat setelah keberhasilan SPIP dengan film Yolo. Sinopsis The Legend of the Condor Heroes: The Gallants Kisah dalam film The Legend of the Condor Heroes: The Gallants pada Dinasti Song Selatan di Cina (1127-1279), era bergejolak permusuhan dan perebutan kekuasaan. Dikutip dari IMDb, bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan menuju ke barat untuk menggempur Dinasti Jin dan berencana maju ke selatan untuk menaklukkan Dinasti Song.

Para ahli bela diri dari berbagai aliran di Dataran Tengah Cina termasuk Guo Jing (diperankan oleh Xiao Zhan) bersatu dan mengerahkan kekuatan untuk mempertahankan Xiangyang sehingga pertempuran sengit tak dapat dihindari.

Kisah film ini juga mengikuti perjalanan tokoh Guo Jin yang meninggalkan kampung halamannya sejak kecil dan tumbuh menjadi pendekar. Meskipun dihormati oleh banyak tokoh berpengaruh dan mewarisi ilmu bela diri legendaris Jiuyin Zhenjing serta Delapan Belas Tapak Naga, kemampuannya justru memicu iri hati dari berbagai pihak yang membuatnya menjadi sasaran banyak orang.

Guo Jing tetap teguh dengan sikap rendah hati dan ketulusan hatinya. Bersama seorang perempuan bernama Huang Rong (diperankan oleh Zhuang Dafei), ia menghadapi medan pertempuran yang dipenuhi hujan panah dan asap perang. Ia berjuang mempertahankan perbatasan Dinasti Song Selatan demi rakyat dan negerinya.